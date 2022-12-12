https://ria.ru/20221212/plan-1838205052.html

Франция подготовит план развития электросетей Украины, заявили власти Киева

Франция подготовит план развития электросетей Украины, заявили власти Киева - РИА Новости, 12.12.2022

Франция подготовит план развития электросетей Украины, заявили власти Киева

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что французский государственный оператор систем распределения электроэнергии Enedis готов разработать... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T23:19

2022-12-12T23:19

2022-12-12T23:19

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что французский государственный оператор систем распределения электроэнергии Enedis готов разработать мастер-план для развития украинских электросетей.По его словам, недавно была создана компания "Украинские распределительные сети" (УРМ) для управления операторами систем передачи, акции которых принадлежат государству."Мы заинтересованы в привлечении опыта и экспертизы компании Enedis для развития наших электросетей и совершенствования управления операторами систем распределения. Для нас важно, чтобы компания УРМ с самого начала своей работы <...> внедряла инновационные технологии для повышения качества и надежности электроснабжения, применяла современные принципы диджитализации, кибербезопасности и ориентации на конечного потребителя", – написал Галущенко в Telegram-канале.В сообщении говорится, что на разработку такого документа французской компании потребуется "несколько месяцев". Министр отметил, что компания уже предоставила три партии оборудования для энергосектора Украины, в том числе и генераторы, и планирует продолжить оказывать помощь энергетикам для выполнения ремонтных работ поврежденных объектов энергосектора.Премьер Украины Денис Шмыгаль накануне заявил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), что в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, а также 40% объектов высоковольтной сети.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, денис шмыгаль, украина, франция, киев, технологии, россия