https://ria.ru/20221212/peru-1838190402.html

В аэропорту в Перу происходят столкновения между протестующими и полицией

В аэропорту в Перу происходят столкновения между протестующими и полицией - РИА Новости, 12.12.2022

В аэропорту в Перу происходят столкновения между протестующими и полицией

Столкновения между протестующими и полицией происходят еще в перуанском аэропорту Арекипа, есть пострадавшие, сообщает радио RPP. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T19:30

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 дек - РИА Новости. Столкновения между протестующими и полицией происходят еще в перуанском аэропорту Арекипа, есть пострадавшие, сообщает радио RPP.Протестующие, требующие досрочного проведения выборов президента, ворвались в аэропорт одного из крупнейших городов Перу на юге страны.Манифестанты уничтожили несколько фонарей, служащих ночными ориентирами для самолетов, и подожгли пункты контроля. Сотрудники аэропорта провели эвакуацию людей.Ранее другая группа манифестантов перекрыла въезды в аэропорт Андауайлас на юге Перу. В столкновениях с полицией погибли двое гражданСедьмого декабря, занимавший пост президента Перу Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под предварительный арест на семь суток. Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны.Болуарте накануне предложила провести досрочные выборы президента в 2034 году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, перу, арекипа (регион)