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В аэропорту в Перу происходят столкновения между протестующими и полицией - РИА Новости, 12.12.2022
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В аэропорту в Перу происходят столкновения между протестующими и полицией
В аэропорту в Перу происходят столкновения между протестующими и полицией - РИА Новости, 12.12.2022
В аэропорту в Перу происходят столкновения между протестующими и полицией
Столкновения между протестующими и полицией происходят еще в перуанском аэропорту Арекипа, есть пострадавшие, сообщает радио RPP. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T19:30
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в мире
перу
арекипа (регион)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 дек - РИА Новости. Столкновения между протестующими и полицией происходят еще в перуанском аэропорту Арекипа, есть пострадавшие, сообщает радио RPP.Протестующие, требующие досрочного проведения выборов президента, ворвались в аэропорт одного из крупнейших городов Перу на юге страны.Манифестанты уничтожили несколько фонарей, служащих ночными ориентирами для самолетов, и подожгли пункты контроля. Сотрудники аэропорта провели эвакуацию людей.Ранее другая группа манифестантов перекрыла въезды в аэропорт Андауайлас на юге Перу. В столкновениях с полицией погибли двое гражданСедьмого декабря, занимавший пост президента Перу Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под предварительный арест на семь суток. Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны.Болуарте накануне предложила провести досрочные выборы президента в 2034 году.
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в мире, перу, арекипа (регион)
В мире, Перу, Арекипа (регион)
19:30 12.12.2022 (обновлено: 20:49 12.12.2022)
 
В аэропорту в Перу происходят столкновения между протестующими и полицией

RPP: в аэропорту Арекипа в Перу происходят столкновения между протестующими и полицией

© Фото : MapachitoMDАэропорт города Арекипа, Перу
Аэропорт города Арекипа, Перу - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : MapachitoMD
Аэропорт города Арекипа, Перу. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 дек - РИА Новости. Столкновения между протестующими и полицией происходят еще в перуанском аэропорту Арекипа, есть пострадавшие, сообщает радио RPP.
Протестующие, требующие досрочного проведения выборов президента, ворвались в аэропорт одного из крупнейших городов Перу на юге страны.
"По крайней мере четыре человека пострадали в результате столкновений манифестантов и полиции в аэропорту Арекипы, где взлетно-посадочная полоса была занята примерно двумя тысячами человек", - отмечает СМИ.
Манифестанты уничтожили несколько фонарей, служащих ночными ориентирами для самолетов, и подожгли пункты контроля. Сотрудники аэропорта провели эвакуацию людей.
Ранее другая группа манифестантов перекрыла въезды в аэропорт Андауайлас на юге Перу. В столкновениях с полицией погибли двое граждан
Седьмого декабря, занимавший пост президента Перу Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под предварительный арест на семь суток. Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны.
Болуарте накануне предложила провести досрочные выборы президента в 2034 году.
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В миреПеруАрекипа (регион)
 
 
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