https://ria.ru/20221212/peru-1837954243.html

Новый президент Перу анонсировала досрочные выборы главы государства

Новый президент Перу анонсировала досрочные выборы главы государства - РИА Новости, 12.12.2022

Новый президент Перу анонсировала досрочные выборы главы государства

Новый президент Перу Дина Болуарте предложила провести в стране досрочные выборы в апреле 2024 года. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T08:27

2022-12-12T08:27

2022-12-12T08:48

в мире

перу

педро кастильо

дина болуарте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837119492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_372991c0e2558999b6c02a85a984cde1.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Новый президент Перу Дина Болуарте предложила провести в стране досрочные выборы в апреле 2024 года."Я решила взять на себя инициативу по достижению соглашения с конгрессом республики о переносе всеобщих выборов на апрель 2024 года", - заявила Болуарте в сообщении для жителей страны. Трансляция велась на странице правительства Перу в социальной сети Facebook*.В среду, 7 декабря, занимавший пост президента Перу Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под предварительный арест на семь суток. Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны.Ранее группа манифестантов, выступающая за проведение досрочных президентских выборов, перекрыла въезды в аэропорт на юге Перу. Внутри аэропорта находится около 150 полицейских, прибывших из столицы страны на помощь местным правоохранителям.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221208/impichment-1837098902.html

перу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, перу, педро кастильо, дина болуарте