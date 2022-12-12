https://ria.ru/20221212/peru-1837954243.html
Новый президент Перу анонсировала досрочные выборы главы государства
Новый президент Перу анонсировала досрочные выборы главы государства - РИА Новости, 12.12.2022
Новый президент Перу анонсировала досрочные выборы главы государства
Новый президент Перу Дина Болуарте предложила провести в стране досрочные выборы в апреле 2024 года. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T08:27
2022-12-12T08:27
2022-12-12T08:48
в мире
перу
педро кастильо
дина болуарте
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Новый президент Перу Дина Болуарте предложила провести в стране досрочные выборы в апреле 2024 года."Я решила взять на себя инициативу по достижению соглашения с конгрессом республики о переносе всеобщих выборов на апрель 2024 года", - заявила Болуарте в сообщении для жителей страны. Трансляция велась на странице правительства Перу в социальной сети Facebook*.В среду, 7 декабря, занимавший пост президента Перу Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под предварительный арест на семь суток. Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны.Ранее группа манифестантов, выступающая за проведение досрочных президентских выборов, перекрыла въезды в аэропорт на юге Перу. Внутри аэропорта находится около 150 полицейских, прибывших из столицы страны на помощь местным правоохранителям.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, перу, педро кастильо, дина болуарте
В мире, Перу, Педро Кастильо, Дина Болуарте
08:27 12.12.2022 (обновлено: 08:48 12.12.2022)
Новый президент Перу анонсировала досрочные выборы главы государства
Президент Перу Болуарте анонсировала досрочные выборы главы государства в апреле 2024 года
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Новый президент Перу Дина Болуарте предложила провести в стране досрочные выборы в апреле 2024 года.
"Я решила взять на себя инициативу по достижению соглашения с конгрессом республики о переносе всеобщих выборов на апрель 2024 года", - заявила Болуарте
в сообщении для жителей страны. Трансляция велась на странице правительства Перу в социальной сети Facebook*.
В среду, 7 декабря, занимавший пост президента Перу Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под предварительный арест на семь суток. Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны.
Ранее группа манифестантов, выступающая за проведение досрочных президентских выборов, перекрыла въезды в аэропорт на юге Перу. Внутри аэропорта находится около 150 полицейских, прибывших из столицы страны на помощь местным правоохранителям.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская