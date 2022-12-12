Госдеп заявил об отсутствии "конструктивного диалога" с Россией по Уилану
Госдеп: Россия не ведет "конструктивные переговоры" по судьбе гражданина США Уилана
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. США рассчитывают продолжить диалог с Россией по обмену осужденного за шпионаж Пола Уилана, но на данном этапе не видят конструктивного и серьезного настроя со стороны Москвы, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы намерены доверить ход и модальность данных переговоров соответствующим каналам, однако, как я уже говорил, Россия не ведет переговоры в конструктивном или серьезном ключе по делу Пола Уилана, рассматривая его дело отдельно от дел других несправедливо осужденных американцев", - сказал Прайс в ходе брифинга.
Вместе с тем, по его словам, такой подход Москвы не отразится на усилиях Вашингтона по освобождению Уилана и других осужденных за рубежом американских граждан.
Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
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