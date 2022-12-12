Рейтинг@Mail.ru
Госдеп заявил об отсутствии "конструктивного диалога" с Россией по Уилану - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/peregovory-1838205233.html
Госдеп заявил об отсутствии "конструктивного диалога" с Россией по Уилану
Госдеп заявил об отсутствии "конструктивного диалога" с Россией по Уилану - РИА Новости, 12.12.2022
Госдеп заявил об отсутствии "конструктивного диалога" с Россией по Уилану
США рассчитывают продолжить диалог с Россией по обмену осужденного за шпионаж Пола Уилана, но на данном этапе не видят конструктивного и серьезного настроя со... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T23:24
2022-12-12T23:24
в мире
пол уилан
нед прайс
россия
москва
сша
государственный департамент сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156014/86/1560148675_0:8:2846:1610_1920x0_80_0_0_bab427ebc4d438adfd8d97d1af5bb20e.jpg
ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. США рассчитывают продолжить диалог с Россией по обмену осужденного за шпионаж Пола Уилана, но на данном этапе не видят конструктивного и серьезного настроя со стороны Москвы, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Вместе с тем, по его словам, такой подход Москвы не отразится на усилиях Вашингтона по освобождению Уилана и других осужденных за рубежом американских граждан.Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
https://ria.ru/20221208/uilan-1837323598.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156014/86/1560148675_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0c7637519679a27d11e032f196f0bf65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пол уилан, нед прайс, россия, москва, сша, государственный департамент сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Пол Уилан, Нед Прайс, Россия, Москва, США, Государственный департамент США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
23:24 12.12.2022
 
Госдеп заявил об отсутствии "конструктивного диалога" с Россией по Уилану

Госдеп: Россия не ведет "конструктивные переговоры" по судьбе гражданина США Уилана

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. США рассчитывают продолжить диалог с Россией по обмену осужденного за шпионаж Пола Уилана, но на данном этапе не видят конструктивного и серьезного настроя со стороны Москвы, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы намерены доверить ход и модальность данных переговоров соответствующим каналам, однако, как я уже говорил, Россия не ведет переговоры в конструктивном или серьезном ключе по делу Пола Уилана, рассматривая его дело отдельно от дел других несправедливо осужденных американцев", - сказал Прайс в ходе брифинга.
Вместе с тем, по его словам, такой подход Москвы не отразится на усилиях Вашингтона по освобождению Уилана и других осужденных за рубежом американских граждан.
Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 19:17
Кирби объяснил, почему Уилана не включили в соглашение по обмену
 
В миреПол УиланНед ПрайсРоссияМоскваСШАГосударственный департамент СШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала