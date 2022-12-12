https://ria.ru/20221212/peregovory-1838205233.html

Госдеп заявил об отсутствии "конструктивного диалога" с Россией по Уилану

Госдеп заявил об отсутствии "конструктивного диалога" с Россией по Уилану - РИА Новости, 12.12.2022

Госдеп заявил об отсутствии "конструктивного диалога" с Россией по Уилану

США рассчитывают продолжить диалог с Россией по обмену осужденного за шпионаж Пола Уилана, но на данном этапе не видят конструктивного и серьезного настроя со... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T23:24

2022-12-12T23:24

2022-12-12T23:24

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. США рассчитывают продолжить диалог с Россией по обмену осужденного за шпионаж Пола Уилана, но на данном этапе не видят конструктивного и серьезного настроя со стороны Москвы, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Вместе с тем, по его словам, такой подход Москвы не отразится на усилиях Вашингтона по освобождению Уилана и других осужденных за рубежом американских граждан.Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

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в мире, пол уилан, нед прайс, россия, москва, сша, государственный департамент сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)