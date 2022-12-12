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Постпред России в Вене провел переговоры с главой МАГАТЭ

Постпред России в Вене провел переговоры с главой МАГАТЭ - РИА Новости, 12.12.2022

Постпред России в Вене провел переговоры с главой МАГАТЭ

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов провел переговоры с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T18:45

2022-12-12T18:45

2022-12-12T18:45

в мире

рафаэль гросси

михаил ульянов (дипломат)

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ВЕНА, 12 дек - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов провел переговоры с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси."Встретился сегодня с Генеральным директором МАГАТЭ господином Рафаэлем Мариано Гросси для обсуждения ряда важных вопросов, представляющих взаимный интерес. Разговор, как всегда, был деловым и конструктивным", - написал Ульянов в соцсети Twitter.Ранее Гросси заявил, что защитная зона вокруг Запорожской АЭС может быть согласована и заработает уже в ближайшее время.Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва направила МАГАТЭ предложения с конкретными параметрами по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, они на рассмотрении агентства.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.

https://ria.ru/20221212/zaes-1837967905.html

https://ria.ru/20221210/zaes-1837777232.html

россия

вена

энергодар

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в мире, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), сергей рябков, россия, вена, энергодар, магатэ, запорожская аэс