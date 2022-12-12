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Постпред России в Вене провел переговоры с главой МАГАТЭ - РИА Новости, 12.12.2022
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Постпред России в Вене провел переговоры с главой МАГАТЭ
Постпред России в Вене провел переговоры с главой МАГАТЭ - РИА Новости, 12.12.2022
Постпред России в Вене провел переговоры с главой МАГАТЭ
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов провел переговоры с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T18:45
2022-12-12T18:45
в мире
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
сергей рябков
россия
вена
энергодар
магатэ
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ВЕНА, 12 дек - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов провел переговоры с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси."Встретился сегодня с Генеральным директором МАГАТЭ господином Рафаэлем Мариано Гросси для обсуждения ряда важных вопросов, представляющих взаимный интерес. Разговор, как всегда, был деловым и конструктивным", - написал Ульянов в соцсети Twitter.Ранее Гросси заявил, что защитная зона вокруг Запорожской АЭС может быть согласована и заработает уже в ближайшее время.Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва направила МАГАТЭ предложения с конкретными параметрами по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, они на рассмотрении агентства.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
https://ria.ru/20221212/zaes-1837967905.html
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в мире, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), сергей рябков, россия, вена, энергодар, магатэ, запорожская аэс
В мире, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Сергей Рябков, Россия, Вена, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
18:45 12.12.2022
 
Постпред России в Вене провел переговоры с главой МАГАТЭ

Постпред России в Вене Ульянов провел переговоры с главой МАГАТЭ Гросси

© Фото предоставлено посольством России в Австрии Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
 Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 12 дек - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов провел переговоры с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
"Встретился сегодня с Генеральным директором МАГАТЭ господином Рафаэлем Мариано Гросси для обсуждения ряда важных вопросов, представляющих взаимный интерес. Разговор, как всегда, был деловым и конструктивным", - написал Ульянов в соцсети Twitter.
Главное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 10:08Специальная военная операция на Украине
Россия доверяет экспертизе и знаниям МАГАТЭ по теме ЗАЭС, заявили в МИД
Ранее Гросси заявил, что защитная зона вокруг Запорожской АЭС может быть согласована и заработает уже в ближайшее время.
Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва направила МАГАТЭ предложения с конкретными параметрами по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, они на рассмотрении агентства.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
Разбитые стекла 4-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 20:17
Глава МАГАТЭ заявил, что стреляющие по ЗАЭС "знают, что они делают"
 
В миреРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)Сергей РябковРоссияВенаЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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