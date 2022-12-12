Постпред России в Вене провел переговоры с главой МАГАТЭ
Постпред России в Вене Ульянов провел переговоры с главой МАГАТЭ Гросси
© Фото предоставлено посольством России в Австрии Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
ВЕНА, 12 дек - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов провел переговоры с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
"Встретился сегодня с Генеральным директором МАГАТЭ господином Рафаэлем Мариано Гросси для обсуждения ряда важных вопросов, представляющих взаимный интерес. Разговор, как всегда, был деловым и конструктивным", - написал Ульянов в соцсети Twitter.
Ранее Гросси заявил, что защитная зона вокруг Запорожской АЭС может быть согласована и заработает уже в ближайшее время.
Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва направила МАГАТЭ предложения с конкретными параметрами по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, они на рассмотрении агентства.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
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