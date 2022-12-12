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Летом 2023 года планируется оздоровить более шести тысяч юных ямальцев - РИА Новости, 12.12.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20221212/ozdorovlenie-1837987442.html
Летом 2023 года планируется оздоровить более шести тысяч юных ямальцев
Летом 2023 года планируется оздоровить более шести тысяч юных ямальцев - РИА Новости, 12.12.2022
Летом 2023 года планируется оздоровить более шести тысяч юных ямальцев
Летом 2023 года планируется оздоровить более шести тысяч юных ямальцев в Тюменской области и Краснодарском крае, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:13
2022-12-12T11:13
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
дети
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Летом 2023 года планируется оздоровить более шести тысяч юных ямальцев в Тюменской области и Краснодарском крае, сообщает пресс-служба губернатора региона."Детская оздоровительная кампания будет проходить по полной программе. Договорились посмотреть, что есть хорошего в Ставропольском крае. А в целом ориентируемся пока преимущественно на Краснодарский край", - сказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе прямой линии.Сейчас "Центр организации детского и молодежного отдыха" работает над выбором новых лагерей в регионе, прорабатывается вопрос об увеличении квот для ямальских детей во Всероссийских детских центрах Черноморского побережья – "Орленок" и "Смена". До мест отдыха дети будут добираться прямыми специальными и регулярными рейсами, а также комбинированными авиарейсами: перелет до Москвы, а далее на юг на поезде.Для того, чтобы обеспечить комфорт и безопасность в полете, ребят сопровождают авиаволонтеры. Они находятся вместе с детьми в пути от аэропорта или железнодорожного вокзала и обратно. Предварительно волонтеры проходят специальное обучение.Путевками в лагеря ребята обеспечиваются бесплатно, за счет средств окружного бюджета. Родители оплачивают только билеты, уточняют власти.
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дмитрий артюхов, дети
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Дети
11:13 12.12.2022
 

Летом 2023 года планируется оздоровить более шести тысяч юных ямальцев

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Летом 2023 года планируется оздоровить более шести тысяч юных ямальцев в Тюменской области и Краснодарском крае, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Детская оздоровительная кампания будет проходить по полной программе. Договорились посмотреть, что есть хорошего в Ставропольском крае. А в целом ориентируемся пока преимущественно на Краснодарский край", - сказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе прямой линии.
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 13:08Ямало-Ненецкий автономный округ
На Ямале начнет действовать новая мера поддержки для приемных семей
Сейчас "Центр организации детского и молодежного отдыха" работает над выбором новых лагерей в регионе, прорабатывается вопрос об увеличении квот для ямальских детей во Всероссийских детских центрах Черноморского побережья – "Орленок" и "Смена". До мест отдыха дети будут добираться прямыми специальными и регулярными рейсами, а также комбинированными авиарейсами: перелет до Москвы, а далее на юг на поезде.
Для того, чтобы обеспечить комфорт и безопасность в полете, ребят сопровождают авиаволонтеры. Они находятся вместе с детьми в пути от аэропорта или железнодорожного вокзала и обратно. Предварительно волонтеры проходят специальное обучение.
Путевками в лагеря ребята обеспечиваются бесплатно, за счет средств окружного бюджета. Родители оплачивают только билеты, уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховДети
 
 
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