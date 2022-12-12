https://ria.ru/20221212/ozdorovlenie-1837987442.html

Летом 2023 года планируется оздоровить более шести тысяч юных ямальцев

Летом 2023 года планируется оздоровить более шести тысяч юных ямальцев - РИА Новости, 12.12.2022

Летом 2023 года планируется оздоровить более шести тысяч юных ямальцев

Летом 2023 года планируется оздоровить более шести тысяч юных ямальцев в Тюменской области и Краснодарском крае, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T11:13

2022-12-12T11:13

2022-12-12T11:13

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

дети

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Летом 2023 года планируется оздоровить более шести тысяч юных ямальцев в Тюменской области и Краснодарском крае, сообщает пресс-служба губернатора региона."Детская оздоровительная кампания будет проходить по полной программе. Договорились посмотреть, что есть хорошего в Ставропольском крае. А в целом ориентируемся пока преимущественно на Краснодарский край", - сказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе прямой линии.Сейчас "Центр организации детского и молодежного отдыха" работает над выбором новых лагерей в регионе, прорабатывается вопрос об увеличении квот для ямальских детей во Всероссийских детских центрах Черноморского побережья – "Орленок" и "Смена". До мест отдыха дети будут добираться прямыми специальными и регулярными рейсами, а также комбинированными авиарейсами: перелет до Москвы, а далее на юг на поезде.Для того, чтобы обеспечить комфорт и безопасность в полете, ребят сопровождают авиаволонтеры. Они находятся вместе с детьми в пути от аэропорта или железнодорожного вокзала и обратно. Предварительно волонтеры проходят специальное обучение.Путевками в лагеря ребята обеспечиваются бесплатно, за счет средств окружного бюджета. Родители оплачивают только билеты, уточняют власти.

https://ria.ru/20221202/podderzhka-1835841527.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий артюхов, дети