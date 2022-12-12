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В Дагестане ребенок погиб от отравления угарным газом во время купания - РИА Новости, 12.12.2022
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В Дагестане ребенок погиб от отравления угарным газом во время купания
В Дагестане ребенок погиб от отравления угарным газом во время купания - РИА Новости, 12.12.2022
В Дагестане ребенок погиб от отравления угарным газом во время купания
Восьмилетний ребенок погиб от отравления угарным газом во время купания в ванной в Дагестане, его семилетний брат госпитализирован, сообщается на сайте... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:01
2022-12-12T13:01
происшествия
карабудахкентский район
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 12 дек - РИА Новости. Восьмилетний ребенок погиб от отравления угарным газом во время купания в ванной в Дагестане, его семилетний брат госпитализирован, сообщается на сайте регионального МВД."Одиннадцатого декабря в 22:30 в селе Манаскент Карабудахкентского района у себя в домовладении во время купания в ванной комнате от отравления угарным газом скончался 8-летний ребенок, его 7-летний брат помещен в местную больницу", - говорится в сообщении.По информации ведомства, предположительная причина произошедшего - неисправность газовой колонки.На месте работает следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20221211/otravlenie-1837880689.html
карабудахкентский район
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происшествия, карабудахкентский район, россия, республика дагестан
Происшествия, Карабудахкентский район, Россия, Республика Дагестан
13:01 12.12.2022
 
В Дагестане ребенок погиб от отравления угарным газом во время купания

В Дагестане восьмилетний ребенок погиб от отравления угарным газом во время купания

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 12 дек - РИА Новости. Восьмилетний ребенок погиб от отравления угарным газом во время купания в ванной в Дагестане, его семилетний брат госпитализирован, сообщается на сайте регионального МВД.
"Одиннадцатого декабря в 22:30 в селе Манаскент Карабудахкентского района у себя в домовладении во время купания в ванной комнате от отравления угарным газом скончался 8-летний ребенок, его 7-летний брат помещен в местную больницу", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, предположительная причина произошедшего - неисправность газовой колонки.
На месте работает следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря, 15:43
Семья из трех человек отравилась угарным газом в подмосковном Подольске
 
ПроисшествияКарабудахкентский районРоссияРеспублика Дагестан
 
 
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