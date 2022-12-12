https://ria.ru/20221212/otravlenie-1838031785.html

В Дагестане ребенок погиб от отравления угарным газом во время купания

В Дагестане ребенок погиб от отравления угарным газом во время купания - РИА Новости, 12.12.2022

В Дагестане ребенок погиб от отравления угарным газом во время купания

Восьмилетний ребенок погиб от отравления угарным газом во время купания в ванной в Дагестане, его семилетний брат госпитализирован, сообщается на сайте... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T13:01

2022-12-12T13:01

2022-12-12T13:01

происшествия

карабудахкентский район

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 12 дек - РИА Новости. Восьмилетний ребенок погиб от отравления угарным газом во время купания в ванной в Дагестане, его семилетний брат госпитализирован, сообщается на сайте регионального МВД."Одиннадцатого декабря в 22:30 в селе Манаскент Карабудахкентского района у себя в домовладении во время купания в ванной комнате от отравления угарным газом скончался 8-летний ребенок, его 7-летний брат помещен в местную больницу", - говорится в сообщении.По информации ведомства, предположительная причина произошедшего - неисправность газовой колонки.На месте работает следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20221211/otravlenie-1837880689.html

карабудахкентский район

россия

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происшествия, карабудахкентский район, россия, республика дагестан