https://ria.ru/20221212/otkhody-1838121606.html

Недалеко от Омска нашли незаконную свалку химических отходов

Недалеко от Омска нашли незаконную свалку химических отходов - РИА Новости, 12.12.2022

Недалеко от Омска нашли незаконную свалку химических отходов

Недалеко от Омска обнаружено место, куда незаконно сбрасывали химические отходы, рассказала в своем официальном Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T16:35

2022-12-12T16:35

2022-12-12T16:35

происшествия

омск

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

россия

мусор

омская область

новосибирский завод химконцентратов

экология

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ОМСК, 12 дек - РИА Новости. Недалеко от Омска обнаружено место, куда незаконно сбрасывали химические отходы, рассказала в своем официальном Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Родионова.О нарушении стало известно благодаря полиции. Сотрудники задержали фуру, в кузове которой находились бочки, промаркированные как литийсодержащие обороты."Установлено, что груз свозили на территорию рядом с бывшей воинской частью в посёлке Степном в Омске. Там бочки сбрасывали в карьер. В транспортной накладной указано, что вещества принадлежат Новосибирскому заводу химконцентратов. Также из документа известно, что они предназначались для утилизации ООО "Экосоюз", - написала Родионова.Инспекторы Росприроднадзора выехали к карьеру и осмотрели место и сами бочки. Согласно справке, отходы сульфатов, нитратов, хлоридов натрия и железа в количестве 224 бочки отвечают санитарным правилам. При этом выяснилось, что бочки имеют повреждения корпуса, и часть содержимого высыпалась на грунт."Мы отобрали пробы почвы и содержимого бочек. Будем проводить биотестирование, чтобы установить класс опасности веществ. Анализ займет 10 дней. Виновный ответит за нарушение", - добавила глава Росприроднадзора.В областном Минприроды уточнили, что всего из Новосибирска завезли 357 бочек. Сотрудники регионального министерства, полицейские и специалисты Росприроднадзора проследили за очисткой карьера. На данный момент все бочки с химотходами уже отправили в Волгоградскую область. Там их должны захоронить уже по всем стандартам.

https://ria.ru/20221208/svalka-1837303857.html

https://ria.ru/20221117/telo-1832156408.html

омск

россия

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, омск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия, мусор, омская область, новосибирский завод химконцентратов, экология