https://ria.ru/20221212/otkhody-1838121606.html
Недалеко от Омска нашли незаконную свалку химических отходов
Недалеко от Омска нашли незаконную свалку химических отходов - РИА Новости, 12.12.2022
Недалеко от Омска нашли незаконную свалку химических отходов
Недалеко от Омска обнаружено место, куда незаконно сбрасывали химические отходы, рассказала в своем официальном Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:35
2022-12-12T16:35
2022-12-12T16:35
происшествия
омск
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
россия
мусор
омская область
новосибирский завод химконцентратов
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597642751_0:247:3201:2048_1920x0_80_0_0_917dcc52287032f47ee1ebf1e4c14dbd.jpg
ОМСК, 12 дек - РИА Новости. Недалеко от Омска обнаружено место, куда незаконно сбрасывали химические отходы, рассказала в своем официальном Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Родионова.О нарушении стало известно благодаря полиции. Сотрудники задержали фуру, в кузове которой находились бочки, промаркированные как литийсодержащие обороты."Установлено, что груз свозили на территорию рядом с бывшей воинской частью в посёлке Степном в Омске. Там бочки сбрасывали в карьер. В транспортной накладной указано, что вещества принадлежат Новосибирскому заводу химконцентратов. Также из документа известно, что они предназначались для утилизации ООО "Экосоюз", - написала Родионова.Инспекторы Росприроднадзора выехали к карьеру и осмотрели место и сами бочки. Согласно справке, отходы сульфатов, нитратов, хлоридов натрия и железа в количестве 224 бочки отвечают санитарным правилам. При этом выяснилось, что бочки имеют повреждения корпуса, и часть содержимого высыпалась на грунт."Мы отобрали пробы почвы и содержимого бочек. Будем проводить биотестирование, чтобы установить класс опасности веществ. Анализ займет 10 дней. Виновный ответит за нарушение", - добавила глава Росприроднадзора.В областном Минприроды уточнили, что всего из Новосибирска завезли 357 бочек. Сотрудники регионального министерства, полицейские и специалисты Росприроднадзора проследили за очисткой карьера. На данный момент все бочки с химотходами уже отправили в Волгоградскую область. Там их должны захоронить уже по всем стандартам.
https://ria.ru/20221208/svalka-1837303857.html
https://ria.ru/20221117/telo-1832156408.html
омск
россия
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597642751_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_c438eb4534365a8c1bb54a2bd6f1be3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия, мусор, омская область, новосибирский завод химконцентратов, экология
Происшествия, Омск, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Россия, Мусор, Омская область, Новосибирский завод химконцентратов, Экология
Недалеко от Омска нашли незаконную свалку химических отходов
В поселке Степном на окраине Омска нашли незаконную свалку химических отходов