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Недалеко от Омска нашли незаконную свалку химических отходов - РИА Новости, 12.12.2022
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Недалеко от Омска нашли незаконную свалку химических отходов
Недалеко от Омска нашли незаконную свалку химических отходов - РИА Новости, 12.12.2022
Недалеко от Омска нашли незаконную свалку химических отходов
Недалеко от Омска обнаружено место, куда незаконно сбрасывали химические отходы, рассказала в своем официальном Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:35
2022-12-12T16:35
происшествия
омск
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
россия
мусор
омская область
новосибирский завод химконцентратов
экология
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ОМСК, 12 дек - РИА Новости. Недалеко от Омска обнаружено место, куда незаконно сбрасывали химические отходы, рассказала в своем официальном Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Родионова.О нарушении стало известно благодаря полиции. Сотрудники задержали фуру, в кузове которой находились бочки, промаркированные как литийсодержащие обороты."Установлено, что груз свозили на территорию рядом с бывшей воинской частью в посёлке Степном в Омске. Там бочки сбрасывали в карьер. В транспортной накладной указано, что вещества принадлежат Новосибирскому заводу химконцентратов. Также из документа известно, что они предназначались для утилизации ООО "Экосоюз", - написала Родионова.Инспекторы Росприроднадзора выехали к карьеру и осмотрели место и сами бочки. Согласно справке, отходы сульфатов, нитратов, хлоридов натрия и железа в количестве 224 бочки отвечают санитарным правилам. При этом выяснилось, что бочки имеют повреждения корпуса, и часть содержимого высыпалась на грунт."Мы отобрали пробы почвы и содержимого бочек. Будем проводить биотестирование, чтобы установить класс опасности веществ. Анализ займет 10 дней. Виновный ответит за нарушение", - добавила глава Росприроднадзора.В областном Минприроды уточнили, что всего из Новосибирска завезли 357 бочек. Сотрудники регионального министерства, полицейские и специалисты Росприроднадзора проследили за очисткой карьера. На данный момент все бочки с химотходами уже отправили в Волгоградскую область. Там их должны захоронить уже по всем стандартам.
https://ria.ru/20221208/svalka-1837303857.html
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происшествия, омск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия, мусор, омская область, новосибирский завод химконцентратов, экология
Происшествия, Омск, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Россия, Мусор, Омская область, Новосибирский завод химконцентратов, Экология
16:35 12.12.2022
 
Недалеко от Омска нашли незаконную свалку химических отходов

В поселке Степном на окраине Омска нашли незаконную свалку химических отходов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкВид на Омск
Вид на Омск - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 12 дек - РИА Новости. Недалеко от Омска обнаружено место, куда незаконно сбрасывали химические отходы, рассказала в своем официальном Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Родионова.
О нарушении стало известно благодаря полиции. Сотрудники задержали фуру, в кузове которой находились бочки, промаркированные как литийсодержащие обороты.
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"Установлено, что груз свозили на территорию рядом с бывшей воинской частью в посёлке Степном в Омске. Там бочки сбрасывали в карьер. В транспортной накладной указано, что вещества принадлежат Новосибирскому заводу химконцентратов. Также из документа известно, что они предназначались для утилизации ООО "Экосоюз", - написала Родионова.
Инспекторы Росприроднадзора выехали к карьеру и осмотрели место и сами бочки. Согласно справке, отходы сульфатов, нитратов, хлоридов натрия и железа в количестве 224 бочки отвечают санитарным правилам. При этом выяснилось, что бочки имеют повреждения корпуса, и часть содержимого высыпалась на грунт.
"Мы отобрали пробы почвы и содержимого бочек. Будем проводить биотестирование, чтобы установить класс опасности веществ. Анализ займет 10 дней. Виновный ответит за нарушение", - добавила глава Росприроднадзора.
В областном Минприроды уточнили, что всего из Новосибирска завезли 357 бочек. Сотрудники регионального министерства, полицейские и специалисты Росприроднадзора проследили за очисткой карьера. На данный момент все бочки с химотходами уже отправили в Волгоградскую область. Там их должны захоронить уже по всем стандартам.
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ПроисшествияОмскФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)РоссияМусорОмская областьНовосибирский завод химконцентратовЭкология
 
 
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