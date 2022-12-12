https://ria.ru/20221212/oteli-1838142160.html

России не хватает отелей категории "пять звезд", заявили в РСТ

России не хватает отелей категории "пять звезд", заявили в РСТ - РИА Новости, 12.12.2022

России не хватает отелей категории "пять звезд", заявили в РСТ

Россия сегодня испытывает катастрофический дефицит отелей категории пять звезд, заявил РИА Новости и.о. президента Российского союза туриндустрии Илья... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T17:58

2022-12-12T17:58

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СОЧИ, 12 дек – РИА Новости. Россия сегодня испытывает катастрофический дефицит отелей категории пять звезд, заявил РИА Новости и.о. президента Российского союза туриндустрии Илья Усманский."На всю страну порядка 350 отелей пять звезд. Это катастрофически мало", – сказал Усманский. Эксперт подчеркнул, что при изменении цен на курортный отдых острее всего реагирует именно данный сектор размещения, поскольку спрос большой, а количество ограничено.Собеседник агентства добавил, что недостаток подобных объектов при высоком турпотоке испытывает, в частности, Сочи.Ранее врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий отмечал, что в регионе изменился качественный состав гостей, готовых тратить деньги на высококлассные отели. По данным мэрии Сочи, за 2022 год город посетят более семи миллионов туристов. При этом на сегодняшний день курорт располагает не более 20 пятизвездочными отелями.

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сочи

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Лана Баева

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Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, сочи, отели, российский союз туриндустрии (рст)