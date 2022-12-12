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Москвичам пообещали обилие осадков в течение недели - РИА Новости, 12.12.2022
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Москвичам пообещали обилие осадков в течение недели
Москвичам пообещали обилие осадков в течение недели - РИА Новости, 12.12.2022
Москвичам пообещали обилие осадков в течение недели
Москвичей на неделе ожидают погода теплее нормы и обилие осадков, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:36
2022-12-12T13:36
москва
общество
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москвичей на неделе ожидают погода теплее нормы и обилие осадков, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."У нас всю неделю погоду будет определять Атлантический циклон, а это значит, погода будет облачная, с осадками различной фазы и интенсивности. Сегодня преимущественно осадки в виде дождя, в ночь на вторник они будут смешанной фазы, то есть, к дождю будет примешиваться мокрый снег, завтра днем в чистом виде будет снег", - рассказала Позднякова.Она отметила, что в течение суток температура в Москве будет минус 1 - плюс 1 градус, а начиная с 10 часов утра вторника температура будет понижаться, к вечеру подморозит до минус 3 градусов. На дорогах образуется гололедица."В последующие дни погода вновь нас будет "напрягать": погода облачная, в ночь на 14-е число снег местами сильный, днем снег меньшей интенсивности, температура воздуха отрицательная в течение всех суток - в Москве минимальная минус 3 - минус 5, днем температура минус 2 - минус 4 градуса", - рассказала Позднякова.Синоптик уточнила, что в четверг и пятницу атмосферное давление немного повысится. В ночь на четверг уже существенных осадков не ожидается, а днем в четверг и в течение суток пятницы временами будет приниматься небольшой снежок."Температура воздуха в четверг будет минимальная за всю неделю, потому что уже гребень антициклона будет определять погоду. Температура минимальная в Москве минус 5 - минус 7, по области до минус 10. Дневная температура в Москве останется на прежнем уровне - минус 2 - минус 4. В пятницу временами небольшой снежок и температура в течение суток минус 2 - минус 7, в субботу интенсивность снега будет вновь увеличиваться, давление будет подниматься, температура воздуха останется отрицательной в течение суток минус 2 - минус 7 градусов. То есть, в течение всей недели температура воздуха будет выше климатической нормы, в отдельные дни на 5 градусов", - добавила метеоролог.
https://ria.ru/20221212/moskva-1838035936.html
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москва, общество, татьяна позднякова, погода
Москва, Общество, Татьяна Позднякова, Погода
13:36 12.12.2022
 
Москвичам пообещали обилие осадков в течение недели

Синоптик Позднякова: москвичей на неделе ожидают погода теплее нормы и обилие осадков

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-сити" на восходе
Небоскребы делового центра Москва-сити на восходе - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Небоскребы делового центра "Москва-сити" на восходе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москвичей на неделе ожидают погода теплее нормы и обилие осадков, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"У нас всю неделю погоду будет определять Атлантический циклон, а это значит, погода будет облачная, с осадками различной фазы и интенсивности. Сегодня преимущественно осадки в виде дождя, в ночь на вторник они будут смешанной фазы, то есть, к дождю будет примешиваться мокрый снег, завтра днем в чистом виде будет снег", - рассказала Позднякова.
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Она отметила, что в течение суток температура в Москве будет минус 1 - плюс 1 градус, а начиная с 10 часов утра вторника температура будет понижаться, к вечеру подморозит до минус 3 градусов. На дорогах образуется гололедица.
"В последующие дни погода вновь нас будет "напрягать": погода облачная, в ночь на 14-е число снег местами сильный, днем снег меньшей интенсивности, температура воздуха отрицательная в течение всех суток - в Москве минимальная минус 3 - минус 5, днем температура минус 2 - минус 4 градуса", - рассказала Позднякова.
Синоптик уточнила, что в четверг и пятницу атмосферное давление немного повысится. В ночь на четверг уже существенных осадков не ожидается, а днем в четверг и в течение суток пятницы временами будет приниматься небольшой снежок.
"Температура воздуха в четверг будет минимальная за всю неделю, потому что уже гребень антициклона будет определять погоду. Температура минимальная в Москве минус 5 - минус 7, по области до минус 10. Дневная температура в Москве останется на прежнем уровне - минус 2 - минус 4. В пятницу временами небольшой снежок и температура в течение суток минус 2 - минус 7, в субботу интенсивность снега будет вновь увеличиваться, давление будет подниматься, температура воздуха останется отрицательной в течение суток минус 2 - минус 7 градусов. То есть, в течение всей недели температура воздуха будет выше климатической нормы, в отдельные дни на 5 градусов", - добавила метеоролог.
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