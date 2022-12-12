https://ria.ru/20221212/osadki-1837952885.html

В Москве местами выпало более половины месячной нормы осадков

В Москве местами выпало более половины месячной нормы осадков - РИА Новости, 12.12.2022

В Москве местами выпало более половины месячной нормы осадков

Более 50% от месячной нормы осадков выпало местами в московском регионе за 12 часов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T08:04

2022-12-12T08:04

2022-12-12T08:04

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

общество

пушкино

клин

погода

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 50% от месячной нормы осадков выпало местами в московском регионе за 12 часов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."За последние 12 часов на базовой метеостанции ВДНХ выпало 18 миллиметров осадков, что составляет 35% от месячной нормы. В Подмосковье в Клину – 20 миллиметров, Ново-Иерусалиме и Пушкино – 21 миллиметр, Наро-Фоминске и Электроуглях – 22 миллиметра, Волоколамске, Горках Ленинских и Железнодорожном – 23 миллиметра, Долгопрудном – 24 миллиметра, в Можайске – 25 миллиметров, или 55% от все декабрьской нормы осадков", - рассказал Тишковец.Он отметил, что осадки продолжаются.

https://ria.ru/20221211/pogoda-1837871497.html

москва

московская область (подмосковье)

пушкино

клин

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Екатерина Зайцева

москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, общество, пушкино, клин, погода