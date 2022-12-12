Рейтинг@Mail.ru
В Москве местами выпало более половины месячной нормы осадков - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/osadki-1837952885.html
В Москве местами выпало более половины месячной нормы осадков
В Москве местами выпало более половины месячной нормы осадков - РИА Новости, 12.12.2022
В Москве местами выпало более половины месячной нормы осадков
Более 50% от месячной нормы осадков выпало местами в московском регионе за 12 часов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T08:04
2022-12-12T08:04
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
общество
пушкино
клин
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781511107_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9120389bdae17873ae4e509c65fde79e.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 50% от месячной нормы осадков выпало местами в московском регионе за 12 часов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."За последние 12 часов на базовой метеостанции ВДНХ выпало 18 миллиметров осадков, что составляет 35% от месячной нормы. В Подмосковье в Клину – 20 миллиметров, Ново-Иерусалиме и Пушкино – 21 миллиметр, Наро-Фоминске и Электроуглях – 22 миллиметра, Волоколамске, Горках Ленинских и Железнодорожном – 23 миллиметра, Долгопрудном – 24 миллиметра, в Можайске – 25 миллиметров, или 55% от все декабрьской нормы осадков", - рассказал Тишковец.Он отметил, что осадки продолжаются.
https://ria.ru/20221211/pogoda-1837871497.html
москва
московская область (подмосковье)
пушкино
клин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781511107_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_25cdbe285db29b1a3c8fb138169cd50c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, общество, пушкино, клин, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Общество, Пушкино, Клин, Погода
08:04 12.12.2022
 
В Москве местами выпало более половины месячной нормы осадков

В московском регионе за 12 часов местами выпало более половины месячной нормы осадков

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Снег в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 50% от месячной нормы осадков выпало местами в московском регионе за 12 часов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"За последние 12 часов на базовой метеостанции ВДНХ выпало 18 миллиметров осадков, что составляет 35% от месячной нормы. В Подмосковье в Клину – 20 миллиметров, Ново-Иерусалиме и Пушкино – 21 миллиметр, Наро-Фоминске и Электроуглях – 22 миллиметра, Волоколамске, Горках Ленинских и Железнодорожном – 23 миллиметра, Долгопрудном – 24 миллиметра, в Можайске – 25 миллиметров, или 55% от все декабрьской нормы осадков", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что осадки продолжаются.
Ветер в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря, 14:52
Москвичей предупредили о сильных осадках и ветре
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецОбществоПушкиноКлинПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала