https://ria.ru/20221212/osadki-1837952885.html
В Москве местами выпало более половины месячной нормы осадков
В Москве местами выпало более половины месячной нормы осадков - РИА Новости, 12.12.2022
В Москве местами выпало более половины месячной нормы осадков
Более 50% от месячной нормы осадков выпало местами в московском регионе за 12 часов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T08:04
2022-12-12T08:04
2022-12-12T08:04
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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клин
погода
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 50% от месячной нормы осадков выпало местами в московском регионе за 12 часов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."За последние 12 часов на базовой метеостанции ВДНХ выпало 18 миллиметров осадков, что составляет 35% от месячной нормы. В Подмосковье в Клину – 20 миллиметров, Ново-Иерусалиме и Пушкино – 21 миллиметр, Наро-Фоминске и Электроуглях – 22 миллиметра, Волоколамске, Горках Ленинских и Железнодорожном – 23 миллиметра, Долгопрудном – 24 миллиметра, в Можайске – 25 миллиметров, или 55% от все декабрьской нормы осадков", - рассказал Тишковец.Он отметил, что осадки продолжаются.
https://ria.ru/20221211/pogoda-1837871497.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, общество, пушкино, клин, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Общество, Пушкино, Клин, Погода
В Москве местами выпало более половины месячной нормы осадков
В московском регионе за 12 часов местами выпало более половины месячной нормы осадков