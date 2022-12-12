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В Москве в понедельник ожидается до плюс четырех градусов
В Москве в понедельник ожидается до плюс четырех градусов - РИА Новости, 12.12.2022
В Москве в понедельник ожидается до плюс четырех градусов
Дождь, порывистый ветер и до плюс 4 градусов ожидается в Москве в понедельник, ночью в столице выпало 17 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T07:51
2022-12-12T07:51
2022-12-12T08:18
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Дождь, порывистый ветер и до плюс 4 градусов ожидается в Москве в понедельник, ночью в столице выпало 17 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную погоду, дождь, плюс 2 - плюс 4 в Москве, от нуля до плюс 5 по области. Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 737 миллиметров ртутного столба."За ночь в столице выпало 17 миллиметров осадков, по области - до 22 миллиметров", - рассказал Синенков.
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москва, общество, погода
07:51 12.12.2022 (обновлено: 08:18 12.12.2022)
В Москве в понедельник ожидается до плюс четырех градусов
В Москве в понедельник ожидается дождь, порывистый ветер и до плюс четырех градусов
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Дождь, порывистый ветер и до плюс 4 градусов ожидается в Москве в понедельник, ночью в столице выпало 17 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную погоду, дождь, плюс 2 - плюс 4 в Москве, от нуля до плюс 5 по области. Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 737 миллиметров ртутного столба.
"За ночь в столице выпало 17 миллиметров осадков, по области - до 22 миллиметров", - рассказал Синенков.