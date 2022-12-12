https://ria.ru/20221212/orvi-1838125333.html

В Воронеже на карантин из-за ОРВИ ушли более 600 классов и одна школа

В Воронеже на карантин из-за ОРВИ ушли более 600 классов и одна школа - РИА Новости, 12.12.2022

В Воронеже на карантин из-за ОРВИ ушли более 600 классов и одна школа

Более 600 классов в 96 школах и одна школа полностью ушли в Воронеже на карантин из-за ОРВИ, сообщил РИА Новости представитель мэрии. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T16:42

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2022-12-12T16:42

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ВОРОНЕЖ, 12 дек - РИА Новости. Более 600 классов в 96 школах и одна школа полностью ушли в Воронеже на карантин из-за ОРВИ, сообщил РИА Новости представитель мэрии.Всего в Воронеже 120 школ, в которых 6117 классов.Кроме того, по его словам, учебно-воспитательный процесс приостановлен из-за ОРВИ в одной группе детского сада.

https://ria.ru/20221212/chelyabinsk-1837987043.html

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происшествия, воронеж, россия, здоровье - общество