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В Воронеже на карантин из-за ОРВИ ушли более 600 классов и одна школа - РИА Новости, 12.12.2022
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В Воронеже на карантин из-за ОРВИ ушли более 600 классов и одна школа
В Воронеже на карантин из-за ОРВИ ушли более 600 классов и одна школа - РИА Новости, 12.12.2022
В Воронеже на карантин из-за ОРВИ ушли более 600 классов и одна школа
Более 600 классов в 96 школах и одна школа полностью ушли в Воронеже на карантин из-за ОРВИ, сообщил РИА Новости представитель мэрии. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:42
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ВОРОНЕЖ, 12 дек - РИА Новости. Более 600 классов в 96 школах и одна школа полностью ушли в Воронеже на карантин из-за ОРВИ, сообщил РИА Новости представитель мэрии.Всего в Воронеже 120 школ, в которых 6117 классов.Кроме того, по его словам, учебно-воспитательный процесс приостановлен из-за ОРВИ в одной группе детского сада.
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происшествия, воронеж, россия, здоровье - общество
Происшествия, Воронеж, Россия, Здоровье - Общество
16:42 12.12.2022
 
В Воронеже на карантин из-за ОРВИ ушли более 600 классов и одна школа

В Воронеже на карантин из-за ОРВИ ушли более 600 классов в 96 школах, одна школа полностью

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПустой учебный класс в школе
Пустой учебный класс в школе - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пустой учебный класс в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 12 дек - РИА Новости. Более 600 классов в 96 школах и одна школа полностью ушли в Воронеже на карантин из-за ОРВИ, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Всего в Воронеже 120 школ, в которых 6117 классов.
"По состоянию на 12 декабря, приостановлен учебно-воспитательный процесс по ОРВИ в 613 классах 96 школ, в одной школе полностью", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, учебно-воспитательный процесс приостановлен из-за ОРВИ в одной группе детского сада.
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