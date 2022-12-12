https://ria.ru/20221212/orvi-1838125333.html
В Воронеже на карантин из-за ОРВИ ушли более 600 классов и одна школа
В Воронеже на карантин из-за ОРВИ ушли более 600 классов и одна школа - РИА Новости, 12.12.2022
В Воронеже на карантин из-за ОРВИ ушли более 600 классов и одна школа
Более 600 классов в 96 школах и одна школа полностью ушли в Воронеже на карантин из-за ОРВИ, сообщил РИА Новости представитель мэрии. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:42
2022-12-12T16:42
2022-12-12T16:42
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ВОРОНЕЖ, 12 дек - РИА Новости. Более 600 классов в 96 школах и одна школа полностью ушли в Воронеже на карантин из-за ОРВИ, сообщил РИА Новости представитель мэрии.Всего в Воронеже 120 школ, в которых 6117 классов.Кроме того, по его словам, учебно-воспитательный процесс приостановлен из-за ОРВИ в одной группе детского сада.
https://ria.ru/20221212/chelyabinsk-1837987043.html
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происшествия, воронеж, россия, здоровье - общество
Происшествия, Воронеж, Россия, Здоровье - Общество
В Воронеже на карантин из-за ОРВИ ушли более 600 классов и одна школа
В Воронеже на карантин из-за ОРВИ ушли более 600 классов в 96 школах, одна школа полностью