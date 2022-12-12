https://ria.ru/20221212/orvi-1837950470.html
В Магадане зафиксировали резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
В Магадане зафиксировали резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 12.12.2022
В Магадане зафиксировали резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
Медики фиксируют резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Магаданской области, инфекционное отделение Магаданской областной больницы (МОБ) заполнено почти на РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T07:37
2022-12-12T07:37
2022-12-12T07:37
общество
сергей тимофеев
магадан
магаданская область
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МАГАДАН, 12 дек - РИА Новости. Медики фиксируют резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Магаданской области, инфекционное отделение Магаданской областной больницы (МОБ) заполнено почти на 100%, сообщил журналистам в понедельник главный врач учреждения Сергей Тимофеев.Ранее сообщалось, что МОБ перешла на работу в режиме повышенной готовности. Родственникам запретили посещать пациентов в стационарах. Введен обязательный масочный режим."Инфекционное отделение заполнено почти на 100%. Есть тяжелые пациенты, есть пациенты, находящиеся в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких, получающие интенсивную терапию. В плане оказания помощи необходимые расходные материалы мы имеем для того, чтобы весь объем помощи оказать. Мы развернули дополнительные посты, дополнительные койки", - рассказал Тимофеев.Он добавил, что зафиксированы случаи заболевания со смешанной инфекцией, когда у пациента одновременно выявлен и грипп, и COVID-19.
https://ria.ru/20221206/orvi-1836821377.html
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общество, сергей тимофеев, магадан, магаданская область
Общество, Сергей Тимофеев, Магадан, Магаданская область
В Магадане зафиксировали резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
Главврач областной больницы: инфекционное отделение заполнено почти на 100 процентов
МАГАДАН, 12 дек - РИА Новости. Медики фиксируют резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Магаданской области, инфекционное отделение Магаданской областной больницы (МОБ) заполнено почти на 100%, сообщил журналистам в понедельник главный врач учреждения Сергей Тимофеев.
Ранее сообщалось, что МОБ перешла на работу в режиме повышенной готовности. Родственникам запретили посещать пациентов в стационарах. Введен обязательный масочный режим.
"Инфекционное отделение заполнено почти на 100%. Есть тяжелые пациенты, есть пациенты, находящиеся в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких, получающие интенсивную терапию. В плане оказания помощи необходимые расходные материалы мы имеем для того, чтобы весь объем помощи оказать. Мы развернули дополнительные посты, дополнительные койки", - рассказал Тимофеев.
Он добавил, что зафиксированы случаи заболевания со смешанной инфекцией, когда у пациента одновременно выявлен и грипп, и COVID-19
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