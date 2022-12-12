https://ria.ru/20221212/orban-1838143139.html

Орбан мемом отреагировал на задержание вице-президента ЕП за коррупцию

Орбан мемом отреагировал на задержание вице-президента ЕП за коррупцию - РИА Новости, 12.12.2022

Орбан мемом отреагировал на задержание вице-президента ЕП за коррупцию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан иронично прокомментировал в Twitter задержку выплат из фондов ЕС якобы из-за обвинений в коррупции на фоне задержания... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T17:40

2022-12-12T17:40

2022-12-12T23:45

в мире

виктор орбан

венгрия

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петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 12 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан иронично прокомментировал в Twitter задержку выплат из фондов ЕС якобы из-за обвинений в коррупции на фоне задержания зампредседателя Европарламента.Бельгийские власти 9 декабря провели обыски в Брюсселе в рамках расследования подозрений в коррупции в ЕП, связанных с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В итоге были задержаны греческий депутат, заместитель главы Европарламента Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика провели обыск.Орбан разместил мем, на котором изображена толпа смеющихся людей, с надписью: "А потом они сказали, что ЕП всерьез озабочен коррупцией в Венгрии". В середине сентября Еврокомиссия предложила запустить в отношении Будапешта специальный механизм условности, чтобы обеспечить защиту бюджета ЕС "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС.Затем ЕК решила сохранить первоначальное предложение о приостановке выплаты Венгрии 65 процентов средств из определенных общих фондов Евросоюза. При этом Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы. Как уточнил премьер Венгрии, сейчас ЕК продолжает блокировать средства из фондов Евросоюза для Венгрии, поскольку хочет повлиять на позицию страны в вопросах миграции, сексуального образования и санкций. Тем не менее Будапешт не намерен менять свою точку зрения. Так, глава МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрии следует подготовиться к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют все виды шантажа.

https://ria.ru/20221212/korruptsiya-1838039993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, виктор орбан, венгрия, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, петер сийярто