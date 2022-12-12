https://ria.ru/20221212/oon-1838196838.html

ООН обеспокоена эскалацией насилия в Перу из-за протестов

ООН обеспокоена эскалацией насилия в Перу из-за протестов - РИА Новости, 12.12.2022

ООН обеспокоена эскалацией насилия в Перу из-за протестов

ООН обеспокоена эскалацией насилия в Перу из-за протестов и забастовок, запланированных на этой неделе, и призывает все стороны проявлять сдержанность,... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T21:51

2022-12-12T21:51

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ЖЕНЕВА, 12 декабря – РИА Новости. ООН обеспокоена эскалацией насилия в Перу из-за протестов и забастовок, запланированных на этой неделе, и призывает все стороны проявлять сдержанность, говорится в опубликованном заявлении пресс-секретаря УВКПЧ ООН Марты Уртадо на сайте организации.Уртадо уточняет, что в ходе столкновений между демонстрантами и полицией в южном регионе Апуримак 11 декабря два человека – 15-летний мальчик и 18-летний мужчина - были убиты."Мы призываем власти провести беспристрастные, прозрачные и эффективные расследования с целью привлечения виновных к ответственности", - добавляет пресс-секретарь.По данным ООН, десятки человек, в том числе по меньшей мере четверо полицейских, получили ранения во время протестов по всей стране.Седьмого декабря занимавший пост президента Перу Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под предварительный арест на семь суток. Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны.Болуарте накануне предложила провести досрочные выборы президента в 2024 году.

https://ria.ru/20221212/zhaloba-1838161842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, перу