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Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка выросло до двух

Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка выросло до двух - РИА Новости, 12.12.2022

Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка выросло до двух

Число пострадавших мирных жителей при обстреле Киевского района Донецка возросло до двух, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T23:54

2022-12-12T23:54

2022-12-12T23:54

специальная военная операция на украине

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

артем

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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей при обстреле Киевского района Донецка возросло до двух, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал об одной пострадавшей и двух погибших в результате обстрела Киевского района Донецка."По дополнительной информации, в результате обстрела Киевского района... ранена женщина 1987 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

донецк

донецкая народная республика

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происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, артем