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Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка выросло до двух - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/obstrel-1838207759.html
Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка выросло до двух
Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка выросло до двух - РИА Новости, 12.12.2022
Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка выросло до двух
Число пострадавших мирных жителей при обстреле Киевского района Донецка возросло до двух, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T23:54
2022-12-12T23:54
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
артем
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей при обстреле Киевского района Донецка возросло до двух, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал об одной пострадавшей и двух погибших в результате обстрела Киевского района Донецка."По дополнительной информации, в результате обстрела Киевского района... ранена женщина 1987 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, артем
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Артем
23:54 12.12.2022
 
Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка выросло до двух

Мэр Кулемзин: число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка выросло до двух

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОдна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Одна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Одна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей при обстреле Киевского района Донецка возросло до двух, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал об одной пострадавшей и двух погибших в результате обстрела Киевского района Донецка.
"По дополнительной информации, в результате обстрела Киевского района... ранена женщина 1987 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:25Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкДонецкая Народная РеспубликаАртем
 
 
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