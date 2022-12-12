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Число погибших при обстреле Киевского района Донецка возросло до двух - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/obstrel-1838194852.html
Число погибших при обстреле Киевского района Донецка возросло до двух
Число погибших при обстреле Киевского района Донецка возросло до двух - РИА Новости, 12.12.2022
Число погибших при обстреле Киевского района Донецка возросло до двух
Число погибших при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск возросло до двух, еще один человек ранен, сообщил Штаб территориальной обороны... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T21:28
2022-12-12T21:28
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Число погибших при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск возросло до двух, еще один человек ранен, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.Штаб территориальной обороны ДНР ранее в понедельник сообщал о гибели женщины в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск. По данным представительства СЦКК в ДНР, в понедельник украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град".Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
21:28 12.12.2022
 
Число погибших при обстреле Киевского района Донецка возросло до двух

Штаб ДНР: число погибших при обстреле Киевского района Донецка возросло до двух

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Число погибших при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск возросло до двух, еще один человек ранен, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) Киевского района Донецка число погибших возросло до двух мирных жителей, еще один человек ранен", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Штаб территориальной обороны ДНР ранее в понедельник сообщал о гибели женщины в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск. По данным представительства СЦКК в ДНР, в понедельник украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град".
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:25Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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