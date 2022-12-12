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Число погибших при обстреле Киевского района Донецка возросло до двух

Число погибших при обстреле Киевского района Донецка возросло до двух - РИА Новости, 12.12.2022

Число погибших при обстреле Киевского района Донецка возросло до двух

Число погибших при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск возросло до двух, еще один человек ранен, сообщил Штаб территориальной обороны... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T21:28

2022-12-12T21:28

2022-12-12T21:28

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Число погибших при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск возросло до двух, еще один человек ранен, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.Штаб территориальной обороны ДНР ранее в понедельник сообщал о гибели женщины в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск. По данным представительства СЦКК в ДНР, в понедельник украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град".Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

донецк

донецкая народная республика

украина

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк