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При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали два мирных жителя

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 12.12.2022

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил Штаб территориальной обороны... РИА Новости, 12.12.2022

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2022-12-12T21:24

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специальная военная операция на украине

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) ранили двух мирных жителей в Ворошиловском районе Донецка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало об обстреле центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу восемь ракет из РСЗО "Град". Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил со ссылкой на очевидцев о попаданиях ракет из РСЗО "Град" возле Крытого рынка и "Донбасс Арены".

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происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк