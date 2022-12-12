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При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/obstrel-1838194352.html
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали два мирных жителя
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 12.12.2022
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил Штаб территориальной обороны... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T21:24
2022-12-12T21:25
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) ранили двух мирных жителей в Ворошиловском районе Донецка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало об обстреле центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу восемь ракет из РСЗО "Град". Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил со ссылкой на очевидцев о попаданиях ракет из РСЗО "Град" возле Крытого рынка и "Донбасс Арены".
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происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
21:24 12.12.2022 (обновлено: 21:25 12.12.2022)
 
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали два мирных жителя

Штаб ДНР: при обстреле центра Донецка украинскими войсками пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПредставитель СК РФ фиксирует фрагмент разорвавшегося снаряда от РСЗО "Град" в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Представитель СК РФ фиксирует фрагмент разорвавшегося снаряда от РСЗО Град в Донецке после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Представитель СК РФ фиксирует фрагмент разорвавшегося снаряда от РСЗО "Град" в Донецке после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) ранили двух мирных жителей в Ворошиловском районе Донецка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало об обстреле центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу восемь ракет из РСЗО "Град". Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил со ссылкой на очевидцев о попаданиях ракет из РСЗО "Град" возле Крытого рынка и "Донбасс Арены".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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