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При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали два мирных жителя
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 12.12.2022
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил Штаб территориальной обороны... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T21:24
2022-12-12T21:24
2022-12-12T21:25
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) ранили двух мирных жителей в Ворошиловском районе Донецка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало об обстреле центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу восемь ракет из РСЗО "Град". Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил со ссылкой на очевидцев о попаданиях ракет из РСЗО "Град" возле Крытого рынка и "Донбасс Арены".
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
21:24 12.12.2022 (обновлено: 21:25 12.12.2022)
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали два мирных жителя
Штаб ДНР: при обстреле центра Донецка украинскими войсками пострадали два мирных жителя