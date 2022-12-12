18:37 12.12.2022 (обновлено: 18:38 12.12.2022)
При обстреле Донецка украинскими войсками погибли три мирных жителя
Штаб ДНР: при обстреле Донецка украинскими войсками погибли три мирных жителя
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Три мирных жителя погибли при обстреле Куйбышевского и Киевского районов Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) Куйбышевского района Донецка погибли два человека. ВФУ обстреляли Киевский район Донецка, погибла женщина", - говорится в сообщениях штаба в Telegram-канале.
Представительство ДНР ранее в понедельник сообщало об обстреле Куйбышевского района Донецка из РСЗО "Град", по городу было выпущено шесть ракет. Позже мэр города добавил, что при обстреле района произошло возгорание на Донецком Энергозаводе, снаряды также попали по территории типографии "Восток экспресс". Погиб мирный житель, повреждены три многоквартирных дома.
По данным представительства, в понедельник украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град".
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.