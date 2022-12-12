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Украинские войска выпустили шесть ракет из "Града" по району Донецка
Украинские войска выпустили шесть ракет из "Града" по району Донецка - РИА Новости, 12.12.2022
Украинские войска выпустили шесть ракет из "Града" по району Донецка
Украинские войска в 15.10 выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:31
2022-12-12T15:31
2022-12-12T15:31
специальная военная операция на украине
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донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска в 15.10 выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.10 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, по Куйбышевскому району Донецка было выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметра, по Яковлевке выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о 17 обстрелах Донецка со стороны украинских войск, по Петровскому району города было выпущено шесть ракет из РСЗО "Град".
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Украинские войска выпустили шесть ракет из "Града" по району Донецка
Представительство в ДНР: ВСУ выпустили шесть ракет по Куйбышевскому району Донецка