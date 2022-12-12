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В ДНР женщина пострадала при обстреле Александровки украинскими войсками

В ДНР женщина пострадала при обстреле Александровки украинскими войсками - РИА Новости, 12.12.2022

В ДНР женщина пострадала при обстреле Александровки украинскими войсками

Женщина пострадала при обстреле Александровки в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:55

2022-12-12T14:55

2022-12-12T14:55

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Александровки в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."Сегодня утром при вражеском обстреле поселка городского типа Александровка во дворе собственного дома по улице Горького получила ранения женщина 1985 года рождения. Со множественными осколочными ранениями пострадавшая доставлена в травмпункт городской больницы №14", - написал он в своем Telegram-канале.Поселок Александровка находится на окраине Донецка в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донбасс, вооруженные силы украины