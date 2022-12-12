https://ria.ru/20221212/obstrel-1838079785.html
В ДНР женщина пострадала при обстреле Александровки украинскими войсками
В ДНР женщина пострадала при обстреле Александровки украинскими войсками - РИА Новости, 12.12.2022
В ДНР женщина пострадала при обстреле Александровки украинскими войсками
Женщина пострадала при обстреле Александровки в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:55
2022-12-12T14:55
2022-12-12T14:55
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Александровки в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."Сегодня утром при вражеском обстреле поселка городского типа Александровка во дворе собственного дома по улице Горького получила ранения женщина 1985 года рождения. Со множественными осколочными ранениями пострадавшая доставлена в травмпункт городской больницы №14", - написал он в своем Telegram-канале.Поселок Александровка находится на окраине Донецка в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
донецк
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Донбасс, Вооруженные силы Украины
В ДНР женщина пострадала при обстреле Александровки украинскими войсками
Мэр Донецка Кулемзин: женщина пострадала при обстреле Александровки со стороны ВСУ