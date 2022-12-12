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В ДНР женщина пострадала при обстреле Александровки украинскими войсками - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/obstrel-1838079785.html
В ДНР женщина пострадала при обстреле Александровки украинскими войсками
В ДНР женщина пострадала при обстреле Александровки украинскими войсками - РИА Новости, 12.12.2022
В ДНР женщина пострадала при обстреле Александровки украинскими войсками
Женщина пострадала при обстреле Александровки в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:55
2022-12-12T14:55
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Александровки в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."Сегодня утром при вражеском обстреле поселка городского типа Александровка во дворе собственного дома по улице Горького получила ранения женщина 1985 года рождения. Со множественными осколочными ранениями пострадавшая доставлена в травмпункт городской больницы №14", - написал он в своем Telegram-канале.Поселок Александровка находится на окраине Донецка в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
донецк
донецкая народная республика
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Донбасс, Вооруженные силы Украины
14:55 12.12.2022
 
В ДНР женщина пострадала при обстреле Александровки украинскими войсками

Мэр Донецка Кулемзин: женщина пострадала при обстреле Александровки со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Александровки в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"Сегодня утром при вражеском обстреле поселка городского типа Александровка во дворе собственного дома по улице Горького получила ранения женщина 1985 года рождения. Со множественными осколочными ранениями пострадавшая доставлена в травмпункт городской больницы №14", - написал он в своем Telegram-канале.
Поселок Александровка находится на окраине Донецка в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
11 декабря, 15:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)ДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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