https://ria.ru/20221212/obstrel-1838050363.html

Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов за полчаса

Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов за полчаса - РИА Новости, 12.12.2022

Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов за полчаса

Украинские войска за полчаса выпустили по двум районам Донецка 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T13:55

2022-12-12T13:55

2022-12-12T13:55

специальная военная операция на украине

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сцкк

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ДОНЕЦК, 12 дек – РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по двум районам Донецка 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что в 12.28 и 12.40 украинские военные выпустили по три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и в 12.58 - пять снарядов того же калибра по Петровскому району. Кроме того, в 12.00 по Калининскому району Горловки со стороны Украины выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221207/avdeevka-1836635012.html

https://ria.ru/20221207/stirol-1837071394.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, стирол, сцкк