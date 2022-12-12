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Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов за полчаса - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/obstrel-1838050363.html
Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов за полчаса
Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов за полчаса - РИА Новости, 12.12.2022
Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов за полчаса
Украинские войска за полчаса выпустили по двум районам Донецка 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:55
2022-12-12T13:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
горловка
донецкая народная республика
нато
стирол
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 дек – РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по двум районам Донецка 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что в 12.28 и 12.40 украинские военные выпустили по три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и в 12.58 - пять снарядов того же калибра по Петровскому району. Кроме того, в 12.00 по Калининскому району Горловки со стороны Украины выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221207/avdeevka-1836635012.html
https://ria.ru/20221207/stirol-1837071394.html
донецк
горловка
донецкая народная республика
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в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, стирол, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Стирол, СЦКК
13:55 12.12.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов за полчаса

Представительство в ДНР: ВСУ за полчаса выпустили по Донецку 11 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитые витрины в районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Разбитые витрины в районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитые витрины в районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 дек – РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по двум районам Донецка 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, что в 12.28 и 12.40 украинские военные выпустили по три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и в 12.58 - пять снарядов того же калибра по Петровскому району. Кроме того, в 12.00 по Калининскому району Горловки со стороны Украины выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Боец интербригады Пятнашка с позывным Ямал на огневой позиции - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 08:00Специальная военная операция на Украине
"У этих совсем другое оружие". Что происходит в главном укрепрайоне ВСУ
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Завод Стирол в Горловке - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 20:37Специальная военная операция на Украине
При обстреле завода "Стирол" загорелся склад с серой
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСтиролСЦКК
 
 
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