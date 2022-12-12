https://ria.ru/20221212/obstrel-1838017648.html

Украинские войска обстреляли четыре района в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре района в ДНР - РИА Новости, 12.12.2022

Украинские войска обстреляли четыре района в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую, Минеральное и Каштановое, выпустив за 15 минут почти два десятка снарядов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T12:29

2022-12-12T12:29

2022-12-12T13:29

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

нато

сцкк

донецк

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834591672_0:223:3098:1966_1920x0_80_0_0_e42c62c9d9eacb3bd814d1cc3c768a77.jpg

ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую, Минеральное и Каштановое, выпустив за 15 минут почти два десятка снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации ведомства, в 11:40 ВСУ открыли огонь из артиллерии натовского калибра по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка."Выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.В то же время они обстреляли и поселок Минеральное, а две минуты спустя — Каштановое. По обоим выпустили по три 152-миллиметровых снаряда.В 11:50 последовал обстрел Ясиноватой, по которой также пришлось три 152-миллиметровых снаряда. А пять минут спустя по Куйбышевскому и Киевскому районам столицы ДНР снова выпустили пять снарядов натовского калибра.В последние дни украинская армия практически непрерывно обстреливает города и села ДНР. Особенно массированным был обстрел 9 декабря — тогда ВСУ открывали огонь более 40 раз, в Донецке удары пришлись по многоквартирным зданиям, частным домам, центральному рынку. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий — американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221212/lnr-1837955305.html

https://ria.ru/20221212/dnr-1838000353.html

ясиноватая

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ясиноватая, нато, сцкк, донецк, донецкая народная республика