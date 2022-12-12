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Украинские войска обстреляли четыре района в ДНР - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/obstrel-1838017648.html
Украинские войска обстреляли четыре района в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре района в ДНР - РИА Новости, 12.12.2022
Украинские войска обстреляли четыре района в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую, Минеральное и Каштановое, выпустив за 15 минут почти два десятка снарядов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:29
2022-12-12T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
нато
сцкк
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую, Минеральное и Каштановое, выпустив за 15 минут почти два десятка снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации ведомства, в 11:40 ВСУ открыли огонь из артиллерии натовского калибра по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка."Выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.В то же время они обстреляли и поселок Минеральное, а две минуты спустя — Каштановое. По обоим выпустили по три 152-миллиметровых снаряда.В 11:50 последовал обстрел Ясиноватой, по которой также пришлось три 152-миллиметровых снаряда. А пять минут спустя по Куйбышевскому и Киевскому районам столицы ДНР снова выпустили пять снарядов натовского калибра.В последние дни украинская армия практически непрерывно обстреливает города и села ДНР. Особенно массированным был обстрел 9 декабря — тогда ВСУ открывали огонь более 40 раз, в Донецке удары пришлись по многоквартирным зданиям, частным домам, центральному рынку. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий — американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221212/lnr-1837955305.html
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в мире, ясиноватая, нато, сцкк, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, НАТО, СЦКК, Донецк, Донецкая Народная Республика
12:29 12.12.2022 (обновлено: 13:29 12.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли четыре района в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Минеральное и Каштановое

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитый уличный фонарь в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Разбитый уличный фонарь в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитый уличный фонарь в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую, Минеральное и Каштановое, выпустив за 15 минут почти два десятка снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, в 11:40 ВСУ открыли огонь из артиллерии натовского калибра по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.
"Выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.
В то же время они обстреляли и поселок Минеральное, а две минуты спустя — Каштановое. По обоим выпустили по три 152-миллиметровых снаряда.
Украинская САУ Гвоздика - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 08:41Специальная военная операция на Украине
Киев перебросил дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе
В 11:50 последовал обстрел Ясиноватой, по которой также пришлось три 152-миллиметровых снаряда. А пять минут спустя по Куйбышевскому и Киевскому районам столицы ДНР снова выпустили пять снарядов натовского калибра.
В последние дни украинская армия практически непрерывно обстреливает города и села ДНР. Особенно массированным был обстрел 9 декабря — тогда ВСУ открывали огонь более 40 раз, в Донецке удары пришлись по многоквартирным зданиям, частным домам, центральному рынку.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий — американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Одна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 11:45Специальная военная операция на Украине
В ДНР с начала эскалации погибли 4,4 тысячи мирных жителей
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяНАТОСЦККДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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