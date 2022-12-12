12:29 12.12.2022 (обновлено: 13:29 12.12.2022)
Украинские войска обстреляли четыре района в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Минеральное и Каштановое
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитый уличный фонарь в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Разбитый уличный фонарь в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую, Минеральное и Каштановое, выпустив за 15 минут почти два десятка снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, в 11:40 ВСУ открыли огонь из артиллерии натовского калибра по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.
"Выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.
В то же время они обстреляли и поселок Минеральное, а две минуты спустя — Каштановое. По обоим выпустили по три 152-миллиметровых снаряда.
В 11:50 последовал обстрел Ясиноватой, по которой также пришлось три 152-миллиметровых снаряда. А пять минут спустя по Куйбышевскому и Киевскому районам столицы ДНР снова выпустили пять снарядов натовского калибра.
В последние дни украинская армия практически непрерывно обстреливает города и села ДНР. Особенно массированным был обстрел 9 декабря — тогда ВСУ открывали огонь более 40 раз, в Донецке удары пришлись по многоквартирным зданиям, частным домам, центральному рынку.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий — американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.