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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 12.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за полчаса 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:25
2022-12-12T11:25
2022-12-12T11:25
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 12 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за полчаса 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский, Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 10.32 по Кировскому району Донецка выпустили пять снарядов того же калибра, а в 10.47 и 10.48 – семь снарядов по Киевскому и Куйбышевскому районам города. По данным ведомства, в 10.41 украинские военные выпустили три снаряда указанного калибра по Червоногвардейскому району Макеевки.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221212/obstrel-1837963030.html
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку 18 снарядами натовского калибра