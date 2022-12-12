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ВСУ ночью обстреляли Голую Пристань в Херсонской области
ВСУ ночью обстреляли Голую Пристань в Херсонской области - РИА Новости, 12.12.2022
ВСУ ночью обстреляли Голую Пристань в Херсонской области
Украинские войска обстреляли ночью из ствольной артиллерии город Голая Пристань в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T09:34
2022-12-12T09:34
2022-12-12T09:35
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли ночью из ствольной артиллерии город Голая Пристань в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб области."Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии. В 23:35 ВСУ выпустили по городу Голая Пристань восемь снарядов ствольной артиллерии", - сказал представитель экстренных служб.По его словам, жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
https://radiosputnik.ria.ru/20221212/letchiki-1837956580.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
09:34 12.12.2022 (обновлено: 09:35 12.12.2022)
ВСУ ночью обстреляли Голую Пристань в Херсонской области
Украинские войска ночью обстреляли Голую Пристань в Херсонской области из артиллерии