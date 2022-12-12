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ВСУ ночью обстреляли Голую Пристань в Херсонской области

ВСУ ночью обстреляли Голую Пристань в Херсонской области - РИА Новости, 12.12.2022

ВСУ ночью обстреляли Голую Пристань в Херсонской области

Украинские войска обстреляли ночью из ствольной артиллерии город Голая Пристань в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T09:34

2022-12-12T09:34

2022-12-12T09:35

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли ночью из ствольной артиллерии город Голая Пристань в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб области."Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии. В 23:35 ВСУ выпустили по городу Голая Пристань восемь снарядов ствольной артиллерии", - сказал представитель экстренных служб.По его словам, жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.

https://radiosputnik.ria.ru/20221212/letchiki-1837956580.html

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в мире, жкх, херсонская область , вооруженные силы украины