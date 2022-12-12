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Украинские войска обстреляли ДНР 51 раз за сутки
Украинские войска обстреляли ДНР 51 раз за сутки - РИА Новости, 12.12.2022
Украинские войска обстреляли ДНР 51 раз за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 51 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 235 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T09:17
2022-12-12T09:17
2022-12-12T09:17
специальная военная операция на украине
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донецк
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 51 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 235 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 51 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском – артиллерию 152 миллиметров. На горловском – артиллерию 152 и 122 миллиметров, минометы 120 миллиметров. Выпустив 235 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под вражеским огнем оказались районы 10 населенных пунктов: Донецк, Зайцево, Горловка, Михайловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Каштановое, Яковлевка, Макеевка, Александровка.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 39 обстрелов.
https://ria.ru/20221212/lnr-1837955305.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
Украинские войска обстреляли ДНР 51 раз за сутки
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли регион 51 раз за сутки