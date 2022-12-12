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Представители TotalEnergies вышли из совета директоров "Новатэка" - РИА Новости, 12.12.2022
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Представители TotalEnergies вышли из совета директоров "Новатэка"
Представители TotalEnergies вышли из совета директоров "Новатэка" - РИА Новости, 12.12.2022
Представители TotalEnergies вышли из совета директоров "Новатэка"
"Новатэк" подтвердил, что получил уведомления от обоих представителей французской TotalEnergies об их выходе из совета директоров российской компании, сообщил... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:43
2022-12-12T15:43
экономика
леонид михельсон
россия
новатэк
евросоюз
геннадий тимченко
газпром
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. "Новатэк" подтвердил, что получил уведомления от обоих представителей французской TotalEnergies об их выходе из совета директоров российской компании, сообщил "Новатэк"."ПAO "Новатэк" сообщает, что компания получила уведомления от представителей TotalEnergies Арно Ле Фолля и Доминика Мариона о том, что они выходят из состава совета директоров "Новатэка", - сообщила компания.Французская TotalEnergies 9 декабря сообщила, что вывела своих представителей из состава совета директоров "Новатэка". Также компания приняла решение больше не учитывать в своей отчетности долю в компании в 19,4%, в результате чего зафиксирует убыток от обесценения в 3,7 миллиарда долларов в четвертом квартале.TotalEnergies в совете директоров "Новатэка" представляли два человека: старший вице-президент компании по региону "Северное море и Россия" и развитию бизнеса Арно Ле Фолль, а также гендиректор "ТотальЭнерджис Разведка Разработка Россия" Доминик Марион. Но из-за санкций ЕС они были вынуждены воздерживаться от голосования на заседаниях, в частности, по финансовым вопросам, поэтому в полной мере не могли участвовать в управлении."Новатэк" - одна из крупнейших независимых газодобывающих компаний в РФ, занимается разведкой, добычей, переработкой, сжижением и реализацией газа и жидких углеводородов. Главой и совладельцем "Новатэка" является бизнесмен Леонид Михельсон. Его точная доля владения не раскрывалась с 2012 года, а тогда составляла 24,75%. Также 23,5% в "Новатэке" принадлежит бизнесмену Геннадию Тимченко, а 9,99% - "Газпрому". У французской TotalEnergies в "Новатэке" 19,4%.
https://ria.ru/20221212/novatek-1838019793.html
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экономика, леонид михельсон, россия, новатэк, евросоюз, геннадий тимченко, газпром
Экономика, Леонид Михельсон, Россия, Новатэк, Евросоюз, Геннадий Тимченко, Газпром
15:43 12.12.2022
 
Представители TotalEnergies вышли из совета директоров "Новатэка"

Два представителя французской TotalEnergies вышли из совета директоров "Новатэка"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЛоготип компании "Новатэк"
Логотип компании Новатэк - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип компании "Новатэк". Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. "Новатэк" подтвердил, что получил уведомления от обоих представителей французской TotalEnergies об их выходе из совета директоров российской компании, сообщил "Новатэк".
"ПAO "Новатэк" сообщает, что компания получила уведомления от представителей TotalEnergies Арно Ле Фолля и Доминика Мариона о том, что они выходят из состава совета директоров "Новатэка", - сообщила компания.
Установка блок-модулей управления для проекта Арктик СПГ 2 - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 12:39
"Новатэк" открыл месторождение на Гыдане
Французская TotalEnergies 9 декабря сообщила, что вывела своих представителей из состава совета директоров "Новатэка". Также компания приняла решение больше не учитывать в своей отчетности долю в компании в 19,4%, в результате чего зафиксирует убыток от обесценения в 3,7 миллиарда долларов в четвертом квартале.
TotalEnergies в совете директоров "Новатэка" представляли два человека: старший вице-президент компании по региону "Северное море и Россия" и развитию бизнеса Арно Ле Фолль, а также гендиректор "ТотальЭнерджис Разведка Разработка Россия" Доминик Марион. Но из-за санкций ЕС они были вынуждены воздерживаться от голосования на заседаниях, в частности, по финансовым вопросам, поэтому в полной мере не могли участвовать в управлении.
"Новатэк" - одна из крупнейших независимых газодобывающих компаний в РФ, занимается разведкой, добычей, переработкой, сжижением и реализацией газа и жидких углеводородов. Главой и совладельцем "Новатэка" является бизнесмен Леонид Михельсон. Его точная доля владения не раскрывалась с 2012 года, а тогда составляла 24,75%. Также 23,5% в "Новатэке" принадлежит бизнесмену Геннадию Тимченко, а 9,99% - "Газпрому". У французской TotalEnergies в "Новатэке" 19,4%.
Павильон компании Total - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 10:46
Франция подала иск к TotalEnergies из-за разработки месторождения в России
 
ЭкономикаЛеонид МихельсонРоссияНоватэкЕвросоюзГеннадий ТимченкоГазпром
 
 
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