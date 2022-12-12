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"Новатэк" открыл месторождение на Гыдане - РИА Новости, 12.12.2022
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"Новатэк" открыл месторождение на Гыдане
"Новатэк" открыл месторождение на Гыдане - РИА Новости, 12.12.2022
"Новатэк" открыл месторождение на Гыдане
"Новатэк" открыл новое крупное газоконденсатное месторождение на Гыданском полуострове, его извлекаемые запасы газа оцениваются в 52 миллиарда кубометров,... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:39
2022-12-12T13:25
экономика
группа газ
новатэк
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. "Новатэк" открыл новое крупное газоконденсатное месторождение на Гыданском полуострове, его извлекаемые запасы газа оцениваются в 52 миллиарда кубометров, сообщила компания.Открытие сделано "Арктик СПГ 1", дочерним предприятием "Новатэка", на ресурсной базе которого планируется строить третий крупнотоннажный проект компании по производству сжиженного природного газа (СПГ)."ПAO "Новатэк"... сообщает, что дочернее общество компании ООО "Арктик СПГ 1" завершило испытание первой поисковой скважины на Бухаринском лицензионном участке, граничащем с Трехбугорным лицензионным участком компании на полуострове Гыдан. По результатам проведенных работ открыто новое газоконденсатное месторождение, о чем получено соответствующее заключение Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых", - сообщается в релизе."Извлекаемые запасы природного газа нового месторождения по российской классификации оцениваются в объеме 52 миллиарда кубометров, а запасы жидких углеводородов – в 2 миллиона тонн", - добавляет компания.Открытое месторождение названо в честь выдающегося геолога Виктора Ивановича Гири. Он стоял у истоков создания "Новатэка" и внес значительный вклад в геологическое изучение и освоение запасов природного газа и жидких углеводородов компании на Ямале и Гыдане, уточняется в сообщении.Лицензия на Бухаринский участок принадлежит "Арктик СПГ 1". Она выдана до 2050 года со спецусловиями - добытый газ должен направляться под производство СПГ. Ресурсный потенциал участка по российской классификации оценивается на уровне 1,19 триллиона кубов газа и 74 миллиона тонн жидких углеводородов, что в совокупности составляет 8,4 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента.
https://ria.ru/20221027/gaz-1827251329.html
https://ria.ru/20221206/mestorozhdenie-1836699412.html
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экономика, группа газ, новатэк, ямал
Экономика, Группа ГАЗ, Новатэк, Ямал
12:39 12.12.2022 (обновлено: 13:25 12.12.2022)
 
"Новатэк" открыл месторождение на Гыдане

"Новатэк" открыл новое газоконденсаторное месторождение на Гыдане

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкУстановка блок-модулей управления для проекта "Арктик СПГ 2"
Установка блок-модулей управления для проекта Арктик СПГ 2 - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Установка блок-модулей управления для проекта "Арктик СПГ 2". Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. "Новатэк" открыл новое крупное газоконденсатное месторождение на Гыданском полуострове, его извлекаемые запасы газа оцениваются в 52 миллиарда кубометров, сообщила компания.
Открытие сделано "Арктик СПГ 1", дочерним предприятием "Новатэка", на ресурсной базе которого планируется строить третий крупнотоннажный проект компании по производству сжиженного природного газа (СПГ).
Председатель правления ПАО НОВАТЭК Леонид Михельсон - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 16:46
СПГ-проекты покрывают дефицит газа в мире, заявил глава "Новатэка"
"ПAO "Новатэк"... сообщает, что дочернее общество компании ООО "Арктик СПГ 1" завершило испытание первой поисковой скважины на Бухаринском лицензионном участке, граничащем с Трехбугорным лицензионным участком компании на полуострове Гыдан. По результатам проведенных работ открыто новое газоконденсатное месторождение, о чем получено соответствующее заключение Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых", - сообщается в релизе.
"Извлекаемые запасы природного газа нового месторождения по российской классификации оцениваются в объеме 52 миллиарда кубометров, а запасы жидких углеводородов – в 2 миллиона тонн", - добавляет компания.
Открытое месторождение названо в честь выдающегося геолога Виктора Ивановича Гири. Он стоял у истоков создания "Новатэка" и внес значительный вклад в геологическое изучение и освоение запасов природного газа и жидких углеводородов компании на Ямале и Гыдане, уточняется в сообщении.
Лицензия на Бухаринский участок принадлежит "Арктик СПГ 1". Она выдана до 2050 года со спецусловиями - добытый газ должен направляться под производство СПГ. Ресурсный потенциал участка по российской классификации оценивается на уровне 1,19 триллиона кубов газа и 74 миллиона тонн жидких углеводородов, что в совокупности составляет 8,4 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента.
Семаковское месторождение - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 15:39
В Арктике запустили в работу Семаковское месторождение
 
ЭкономикаГруппа ГАЗНоватэкЯмал
 
 
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