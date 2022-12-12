https://ria.ru/20221212/novatek-1838019793.html

"Новатэк" открыл месторождение на Гыдане

"Новатэк" открыл месторождение на Гыдане - РИА Новости, 12.12.2022

"Новатэк" открыл месторождение на Гыдане

"Новатэк" открыл новое крупное газоконденсатное месторождение на Гыданском полуострове, его извлекаемые запасы газа оцениваются в 52 миллиарда кубометров,... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T12:39

2022-12-12T12:39

2022-12-12T13:25

экономика

группа газ

новатэк

ямал

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. "Новатэк" открыл новое крупное газоконденсатное месторождение на Гыданском полуострове, его извлекаемые запасы газа оцениваются в 52 миллиарда кубометров, сообщила компания.Открытие сделано "Арктик СПГ 1", дочерним предприятием "Новатэка", на ресурсной базе которого планируется строить третий крупнотоннажный проект компании по производству сжиженного природного газа (СПГ)."ПAO "Новатэк"... сообщает, что дочернее общество компании ООО "Арктик СПГ 1" завершило испытание первой поисковой скважины на Бухаринском лицензионном участке, граничащем с Трехбугорным лицензионным участком компании на полуострове Гыдан. По результатам проведенных работ открыто новое газоконденсатное месторождение, о чем получено соответствующее заключение Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых", - сообщается в релизе."Извлекаемые запасы природного газа нового месторождения по российской классификации оцениваются в объеме 52 миллиарда кубометров, а запасы жидких углеводородов – в 2 миллиона тонн", - добавляет компания.Открытое месторождение названо в честь выдающегося геолога Виктора Ивановича Гири. Он стоял у истоков создания "Новатэка" и внес значительный вклад в геологическое изучение и освоение запасов природного газа и жидких углеводородов компании на Ямале и Гыдане, уточняется в сообщении.Лицензия на Бухаринский участок принадлежит "Арктик СПГ 1". Она выдана до 2050 года со спецусловиями - добытый газ должен направляться под производство СПГ. Ресурсный потенциал участка по российской классификации оценивается на уровне 1,19 триллиона кубов газа и 74 миллиона тонн жидких углеводородов, что в совокупности составляет 8,4 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента.

https://ria.ru/20221027/gaz-1827251329.html

https://ria.ru/20221206/mestorozhdenie-1836699412.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, группа газ, новатэк, ямал