https://ria.ru/20221212/notredame-1838070987.html
Ученые установили, кто похоронен в саркофаге под Нотр-Дамом
Ученые установили, кто похоронен в саркофаге под Нотр-Дамом - РИА Новости, 12.12.2022
Ученые установили, кто похоронен в саркофаге под Нотр-Дамом
Ученые идентифицировали одного из похороненных в саркофаге под Нотр-Дамом, пишет The Guardian. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:23
2022-12-12T15:23
2022-12-12T15:23
культура
новости культуры
археология
нотр-дам (собор парижской богоматери)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838027445_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecef9d313965a2a9f2b712b00b38fdf1.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Ученые идентифицировали одного из похороненных в саркофаге под Нотр-Дамом, пишет The Guardian. Имя одного из покойных было указано на медной табличке, установленной на свинцовом гробу. Это каноник Антуан Де Ла Порт. Он скончался в 1710 году. Ему было 83 года. Де Ла Порт был очень богат, влиятелен. Он заказал несколько произведений искусства, которые сейчас находятся в Лувре. Среди них полотно Жана Жувене "Месса каноника Антуала Де ЛА Порта". А еще он портил десять тысяч ливров на ремонт хора собора Парижской Богоматери.Судя по останкам, для его возраста у него были очень хорошие зубы. Он явно ухаживал за ними.Также ученые узнали подробности о покоящемся в еще одном гробу, найденном в Нотр-Даме.Тем не менее исследователи установили, что в саркофаге — мужчина, который умер приблизительно в возрасте 30 лет. Он принадлежал к элите. Об этом свидетельствует место расположения его могилы. У него было хроническое заболевание, которое привело к тому, что все зубы молодого человека были разрушены. Его череп деформирован. Вероятно, из-за ношения головного убора или повязки в младенчестве. Форма его тазовых костей позволила ученым предположить, что он был опытным наездником. Его останки плохо сохранились, так как в гроб проник воздух. Но известно, что мужчина был забальзамирован — редкая практика для Средневековья — и был похоронен в венке.Захоронения были найдены в ходе реконструкции собора после пожара 2019 года. Кроме гробниц, также были обнаружены элементы расписных скульптур. Их идентифицировали как части оригинальной крестной перегородки XIII века — архитектурного элемента, отделяющего алтарь от нефа. Большинство артефактов нашли под полом собора на глубине всего 20 сантиметров, свинцовый саркофаг, повторяющий форму тела, был погребен на глубине метра.
https://ria.ru/20221208/muzei-1837200038.html
https://ria.ru/20221028/mumiya-1827234402.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838027445_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_9a075e2de72ac7fff8e8b03fcbbaaa24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, нотр-дам (собор парижской богоматери)
Культура, Новости культуры, Археология, Нотр-Дам (Собор Парижской Богоматери)
Ученые установили, кто похоронен в саркофаге под Нотр-Дамом
Ученые установили, что в саркофаге под Нотр-Дамом похоронен богач и меценат
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.
Ученые идентифицировали одного из похороненных в саркофаге под Нотр-Дамом, пишет
The Guardian.
Имя одного из покойных было указано на медной табличке, установленной на свинцовом гробу. Это каноник Антуан Де Ла Порт. Он скончался в 1710 году. Ему было 83 года.
Де Ла Порт был очень богат, влиятелен. Он заказал несколько произведений искусства, которые сейчас находятся в Лувре. Среди них полотно Жана Жувене "Месса каноника Антуала Де ЛА Порта". А еще он портил десять тысяч ливров на ремонт хора собора Парижской Богоматери.
Судя по останкам, для его возраста у него были очень хорошие зубы. Он явно ухаживал за ними.
Также ученые узнали подробности о покоящемся в еще одном гробу, найденном в Нотр-Даме.
"Если смерть приходится на вторую половину XVI или начало XVII веков, мы проведем идентификацию по регистру. Но если раньше, то, возможно, мы, никогда не узнаем, кто это", — поясняет Кристоф Бенье, возглавивший раскопки.
Тем не менее исследователи установили, что в саркофаге — мужчина, который умер приблизительно в возрасте 30 лет.
Он принадлежал к элите. Об этом свидетельствует место расположения его могилы. У него было хроническое заболевание, которое привело к тому, что все зубы молодого человека были разрушены.
Его череп деформирован. Вероятно, из-за ношения головного убора или повязки в младенчестве. Форма его тазовых костей позволила ученым предположить, что он был опытным наездником.
Его останки плохо сохранились, так как в гроб проник воздух. Но известно, что мужчина был забальзамирован — редкая практика для Средневековья — и был похоронен в венке.
Захоронения были
найдены в ходе реконструкции собора после пожара 2019 года. Кроме гробниц, также были обнаружены элементы расписных скульптур. Их идентифицировали как части оригинальной крестной перегородки XIII века — архитектурного элемента, отделяющего алтарь от нефа. Большинство артефактов нашли под полом собора на глубине всего 20 сантиметров, свинцовый саркофаг, повторяющий форму тела, был погребен на глубине метра.