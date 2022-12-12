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Ученые установили, кто похоронен в саркофаге под Нотр-Дамом - РИА Новости, 12.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221212/notredame-1838070987.html
Ученые установили, кто похоронен в саркофаге под Нотр-Дамом
Ученые установили, кто похоронен в саркофаге под Нотр-Дамом - РИА Новости, 12.12.2022
Ученые установили, кто похоронен в саркофаге под Нотр-Дамом
Ученые идентифицировали одного из похороненных в саркофаге под Нотр-Дамом, пишет The Guardian. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:23
2022-12-12T15:23
культура
новости культуры
археология
нотр-дам (собор парижской богоматери)
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Ученые идентифицировали одного из похороненных в саркофаге под Нотр-Дамом, пишет The Guardian. Имя одного из покойных было указано на медной табличке, установленной на свинцовом гробу. Это каноник Антуан Де Ла Порт. Он скончался в 1710 году. Ему было 83 года. Де Ла Порт был очень богат, влиятелен. Он заказал несколько произведений искусства, которые сейчас находятся в Лувре. Среди них полотно Жана Жувене "Месса каноника Антуала Де ЛА Порта". А еще он портил десять тысяч ливров на ремонт хора собора Парижской Богоматери.Судя по останкам, для его возраста у него были очень хорошие зубы. Он явно ухаживал за ними.Также ученые узнали подробности о покоящемся в еще одном гробу, найденном в Нотр-Даме.Тем не менее исследователи установили, что в саркофаге — мужчина, который умер приблизительно в возрасте 30 лет. Он принадлежал к элите. Об этом свидетельствует место расположения его могилы. У него было хроническое заболевание, которое привело к тому, что все зубы молодого человека были разрушены. Его череп деформирован. Вероятно, из-за ношения головного убора или повязки в младенчестве. Форма его тазовых костей позволила ученым предположить, что он был опытным наездником. Его останки плохо сохранились, так как в гроб проник воздух. Но известно, что мужчина был забальзамирован — редкая практика для Средневековья — и был похоронен в венке.Захоронения были найдены в ходе реконструкции собора после пожара 2019 года. Кроме гробниц, также были обнаружены элементы расписных скульптур. Их идентифицировали как части оригинальной крестной перегородки XIII века — архитектурного элемента, отделяющего алтарь от нефа. Большинство артефактов нашли под полом собора на глубине всего 20 сантиметров, свинцовый саркофаг, повторяющий форму тела, был погребен на глубине метра.
https://ria.ru/20221208/muzei-1837200038.html
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Елена Громова
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новости культуры, археология, нотр-дам (собор парижской богоматери)
Культура, Новости культуры, Археология, Нотр-Дам (Собор Парижской Богоматери)
15:23 12.12.2022
 
Ученые установили, кто похоронен в саркофаге под Нотр-Дамом

Ученые установили, что в саркофаге под Нотр-Дамом похоронен богач и меценат

© AFP 2022 / Lionel BonaventureСаркофаг, обнаруженный в парижском соборе Нотр-Дам
Саркофаг, обнаруженный в парижском соборе Нотр-Дам - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AFP 2022 / Lionel Bonaventure
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Ученые идентифицировали одного из похороненных в саркофаге под Нотр-Дамом, пишет The Guardian.
Имя одного из покойных было указано на медной табличке, установленной на свинцовом гробу. Это каноник Антуан Де Ла Порт. Он скончался в 1710 году. Ему было 83 года.
Де Ла Порт был очень богат, влиятелен. Он заказал несколько произведений искусства, которые сейчас находятся в Лувре. Среди них полотно Жана Жувене "Месса каноника Антуала Де ЛА Порта". А еще он портил десять тысяч ливров на ремонт хора собора Парижской Богоматери.
Судя по останкам, для его возраста у него были очень хорошие зубы. Он явно ухаживал за ними.
Также ученые узнали подробности о покоящемся в еще одном гробу, найденном в Нотр-Даме.
"Если смерть приходится на вторую половину XVI или начало XVII веков, мы проведем идентификацию по регистру. Но если раньше, то, возможно, мы, никогда не узнаем, кто это", — поясняет Кристоф Бенье, возглавивший раскопки.
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Тем не менее исследователи установили, что в саркофаге — мужчина, который умер приблизительно в возрасте 30 лет.
Он принадлежал к элите. Об этом свидетельствует место расположения его могилы. У него было хроническое заболевание, которое привело к тому, что все зубы молодого человека были разрушены.
Его череп деформирован. Вероятно, из-за ношения головного убора или повязки в младенчестве. Форма его тазовых костей позволила ученым предположить, что он был опытным наездником.
Его останки плохо сохранились, так как в гроб проник воздух. Но известно, что мужчина был забальзамирован — редкая практика для Средневековья — и был похоронен в венке.
Захоронения были найдены в ходе реконструкции собора после пожара 2019 года. Кроме гробниц, также были обнаружены элементы расписных скульптур. Их идентифицировали как части оригинальной крестной перегородки XIII века — архитектурного элемента, отделяющего алтарь от нефа. Большинство артефактов нашли под полом собора на глубине всего 20 сантиметров, свинцовый саркофаг, повторяющий форму тела, был погребен на глубине метра.
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