https://ria.ru/20220316/parizh-1778409550.html

Под Нотр-Дамом нашли древние гробницы и саркофаг

Под Нотр-Дамом нашли древние гробницы и саркофаг - РИА Новости, 16.03.2022

Под Нотр-Дамом нашли древние гробницы и саркофаг

Несколько гробниц и свинцовый саркофаг обнаружили в Нотр-Даме в ходе реконструкции собора после пожара 2019 года. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:26

2022-03-16T12:26

2022-03-16T12:26

культура

новости культуры

археология

нотр-дам (собор парижской богоматери)

париж

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Несколько гробниц и свинцовый саркофаг обнаружили в Нотр-Даме в ходе реконструкции собора после пожара 2019 года. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на министерство культуры Франции. Предполагается, что саркофаг был изготовлен для высокопоставленного сановника в 1300-х годах. По-видимому, под тяжестью земли и камней он деформировался. Чтобы заглянуть внутрь него, команда экспертов использовала мини-эндоскопическую камеру."Вы можете мельком увидеть кусочки ткани, волосы и подушку из листьев на макушке (усопшего, — Прим. ред.) — хорошо известное явление, когда хоронили религиозных лидеров. То, что эти растительные элементы все еще внутри, означает, что тело очень хорошо сохранилось", — говорит археолог Кристоф Беснье. Кроме гробниц, также были обнаружены элементы расписных скульптур. Их идентифицировали как части оригинальной крестной перегородки XIII века — архитектурного элемента, отделяющего алтарь от нефа.

https://ria.ru/20220306/archeology-1776472585.html

париж

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, нотр-дам (собор парижской богоматери), париж