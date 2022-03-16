https://ria.ru/20220316/parizh-1778409550.html
Под Нотр-Дамом нашли древние гробницы и саркофаг
Под Нотр-Дамом нашли древние гробницы и саркофаг - РИА Новости, 16.03.2022
Под Нотр-Дамом нашли древние гробницы и саркофаг
Несколько гробниц и свинцовый саркофаг обнаружили в Нотр-Даме в ходе реконструкции собора после пожара 2019 года. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:26
2022-03-16T12:26
2022-03-16T12:26
культура
новости культуры
археология
нотр-дам (собор парижской богоматери)
париж
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Несколько гробниц и свинцовый саркофаг обнаружили в Нотр-Даме в ходе реконструкции собора после пожара 2019 года. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на министерство культуры Франции. Предполагается, что саркофаг был изготовлен для высокопоставленного сановника в 1300-х годах. По-видимому, под тяжестью земли и камней он деформировался. Чтобы заглянуть внутрь него, команда экспертов использовала мини-эндоскопическую камеру."Вы можете мельком увидеть кусочки ткани, волосы и подушку из листьев на макушке (усопшего, — Прим. ред.) — хорошо известное явление, когда хоронили религиозных лидеров. То, что эти растительные элементы все еще внутри, означает, что тело очень хорошо сохранилось", — говорит археолог Кристоф Беснье. Кроме гробниц, также были обнаружены элементы расписных скульптур. Их идентифицировали как части оригинальной крестной перегородки XIII века — архитектурного элемента, отделяющего алтарь от нефа.
https://ria.ru/20220306/archeology-1776472585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, нотр-дам (собор парижской богоматери), париж
Под Нотр-Дамом нашли древние гробницы и саркофаг
Под Нотр-Дамом нашли древние гробницы и саркофаг во время реставрации
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Несколько гробниц и свинцовый саркофаг обнаружили в Нотр-Даме в ходе реконструкции собора после пожара 2019 года. Об этом сообщает
The Guardian со ссылкой на министерство культуры Франции.
Предполагается, что саркофаг был изготовлен для высокопоставленного сановника в 1300-х годах. По-видимому, под тяжестью земли и камней он деформировался. Чтобы заглянуть внутрь него, команда экспертов использовала мини-эндоскопическую камеру.
"Вы можете мельком увидеть кусочки ткани, волосы и подушку из листьев на макушке (усопшего, — Прим. ред.) — хорошо известное явление, когда хоронили религиозных лидеров. То, что эти растительные элементы все еще внутри, означает, что тело очень хорошо сохранилось", — говорит археолог Кристоф Беснье.
Кроме гробниц, также были обнаружены элементы расписных скульптур. Их идентифицировали как части оригинальной крестной перегородки XIII века — архитектурного элемента, отделяющего алтарь от нефа.