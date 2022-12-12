https://ria.ru/20221212/nikopol-1838198825.html

В городе Никополь в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу

В городе Никополь в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.12.2022

В городе Никополь в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги звучат в Никополе Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T22:05

2022-12-12T22:05

2022-12-12T22:05

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

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киев

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Никополе Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

киев

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, днепропетровская область, украина, киев