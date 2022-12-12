https://ria.ru/20221212/nikopol-1838198825.html
В городе Никополь в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
В городе Никополь в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.12.2022
В городе Никополь в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги звучат в Никополе Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T22:05
2022-12-12T22:05
2022-12-12T22:05
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
киев
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Никополе Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Киев
В городе Никополь в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
Минцифры Украины: в городе Никополь в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу