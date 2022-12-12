https://ria.ru/20221212/neft-1838134578.html

Польша не уверена в своем обещании отказаться от нефти из России

Польша не уверена в своем обещании отказаться от нефти из России - РИА Новости, 12.12.2022

Польша не уверена в своем обещании отказаться от нефти из России

Власти Польши пока не решили, что делать со своим обещанием отказаться от российской нефти, если Евросоюз не наложит санкции на получение нефти по трубопроводу... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T17:15

2022-12-12T17:15

2022-12-12T17:16

анна москва

польша

россия

москва

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:0:2923:1645_1920x0_80_0_0_7b977ad563a8e41c321552b524983c61.jpg

ВАРШАВА, 12 дек — РИА Новости. Власти Польши пока не решили, что делать со своим обещанием отказаться от российской нефти, если Евросоюз не наложит санкции на получение нефти по трубопроводу Дружба, заявила журналистам министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.Ранее польские власти пообещали полностью отказаться от российских энергоресурсов к концу текущего года. Польша уже не получает из России уголь и газ."Как вы наблюдаете, в последние недели на уровне Евросоюза обсуждается очередной пакет санкций. Мы всегда стоим на стороне полных, комплексных без исключений санкций. Санкции на европейском уровне являются ключевыми. В противном случае … санкции будут дырявыми", - сказала Москва."Я думаю, что сегодня еще рано говорить "что если нет" (если Евросоюз не запретит своим странам получать нефть по трубопроводу "Дружба" - ред.), ибо мы считаем, что пришло время на комплексные санкции в отношении северного трубопровода", - добавила она.По словам министра, обсуждать дальнейшие планы относительно российской нефти польские власти и бизнес будут после того, как Евросоюз не станет распространять свои санкции на нефтепровод "Дружба". "Если бы так стало, то мы будем обсуждать дальше вместе с концерном (польский топливный концерн Orlen – ред.) или концерн будет также принимать решение, что дальше с обязательствами, которые уже были приняты", - сказала она.

https://ria.ru/20221208/gaz-1837074352.html

https://ria.ru/20221209/neft-1837551288.html

польша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анна москва, польша, россия, москва, евросоюз, санкции в отношении россии