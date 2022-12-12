Рейтинг@Mail.ru
Польша не уверена в своем обещании отказаться от нефти из России - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/neft-1838134578.html
Польша не уверена в своем обещании отказаться от нефти из России
Польша не уверена в своем обещании отказаться от нефти из России - РИА Новости, 12.12.2022
Польша не уверена в своем обещании отказаться от нефти из России
Власти Польши пока не решили, что делать со своим обещанием отказаться от российской нефти, если Евросоюз не наложит санкции на получение нефти по трубопроводу... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T17:15
2022-12-12T17:16
анна москва
польша
россия
москва
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:0:2923:1645_1920x0_80_0_0_7b977ad563a8e41c321552b524983c61.jpg
ВАРШАВА, 12 дек — РИА Новости. Власти Польши пока не решили, что делать со своим обещанием отказаться от российской нефти, если Евросоюз не наложит санкции на получение нефти по трубопроводу Дружба, заявила журналистам министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.Ранее польские власти пообещали полностью отказаться от российских энергоресурсов к концу текущего года. Польша уже не получает из России уголь и газ."Как вы наблюдаете, в последние недели на уровне Евросоюза обсуждается очередной пакет санкций. Мы всегда стоим на стороне полных, комплексных без исключений санкций. Санкции на европейском уровне являются ключевыми. В противном случае … санкции будут дырявыми", - сказала Москва."Я думаю, что сегодня еще рано говорить "что если нет" (если Евросоюз не запретит своим странам получать нефть по трубопроводу "Дружба" - ред.), ибо мы считаем, что пришло время на комплексные санкции в отношении северного трубопровода", - добавила она.По словам министра, обсуждать дальнейшие планы относительно российской нефти польские власти и бизнес будут после того, как Евросоюз не станет распространять свои санкции на нефтепровод "Дружба". "Если бы так стало, то мы будем обсуждать дальше вместе с концерном (польский топливный концерн Orlen – ред.) или концерн будет также принимать решение, что дальше с обязательствами, которые уже были приняты", - сказала она.
https://ria.ru/20221208/gaz-1837074352.html
https://ria.ru/20221209/neft-1837551288.html
польша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_90dd3264a772f4c64bc9be7e875b03ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анна москва, польша, россия, москва, евросоюз, санкции в отношении россии
Анна Москва, Польша, Россия, Москва, Евросоюз, Санкции в отношении России
17:15 12.12.2022 (обновлено: 17:16 12.12.2022)
 
Польша не уверена в своем обещании отказаться от нефти из России

Министр Москва: Польша не уверена в отказе от нефти из России, если ЕС не введет санкции

© РИА Новости / Филип Климашевский / Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Филип Климашевский
Перейти в медиабанк
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 12 дек — РИА Новости. Власти Польши пока не решили, что делать со своим обещанием отказаться от российской нефти, если Евросоюз не наложит санкции на получение нефти по трубопроводу Дружба, заявила журналистам министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.
Ранее польские власти пообещали полностью отказаться от российских энергоресурсов к концу текущего года. Польша уже не получает из России уголь и газ.
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 08:00
ЕС оказался на новом российском газовом крючке
"Как вы наблюдаете, в последние недели на уровне Евросоюза обсуждается очередной пакет санкций. Мы всегда стоим на стороне полных, комплексных без исключений санкций. Санкции на европейском уровне являются ключевыми. В противном случае … санкции будут дырявыми", - сказала Москва.
"Я думаю, что сегодня еще рано говорить "что если нет" (если Евросоюз не запретит своим странам получать нефть по трубопроводу "Дружба" - ред.), ибо мы считаем, что пришло время на комплексные санкции в отношении северного трубопровода", - добавила она.
По словам министра, обсуждать дальнейшие планы относительно российской нефти польские власти и бизнес будут после того, как Евросоюз не станет распространять свои санкции на нефтепровод "Дружба". "Если бы так стало, то мы будем обсуждать дальше вместе с концерном (польский топливный концерн Orlen – ред.) или концерн будет также принимать решение, что дальше с обязательствами, которые уже были приняты", - сказала она.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 17:02
Потолок цен на нефть приведет к недоинвестированию отрасли, заявил Путин
 
Анна МоскваПольшаРоссияМоскваЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала