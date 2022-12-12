https://ria.ru/20221212/neft-1838066032.html

Песков: ответ России на потолок цен на нефть финализируют в ближайшие дни

Песков: ответ России на потолок цен на нефть финализируют в ближайшие дни - РИА Новости, 12.12.2022

Песков: ответ России на потолок цен на нефть финализируют в ближайшие дни

Ответ России после введения потолка цен на нефть Западом будет финализирован и институализирован указом президента в ближайшие дни, сказал пресс-секретарь... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:23

2022-12-12T14:23

2022-12-12T16:35

экономика

цены на нефть

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

александр новак

россия

австралия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ответ России после введения потолка цен на нефть Западом будет финализирован и институализирован указом президента в ближайшие дни, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Я хочу напомнить, что в Бишкеке президент сказал, что речь пойдет о соответствующем указе, и президент также сказал, что есть еще некоторые аспекты, которые обсуждаются. В ближайшие дни это обсуждение будет финализировано и уже институализировано в виде президентского указа", - сказал Песков на вопрос, готов ли ответ России к введению потолка цен на нефть.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837978642.html

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экономика, цены на нефть, дмитрий песков (спецпредставитель президента), александр новак, россия, австралия, евросоюз, санкции в отношении россии