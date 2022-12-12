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Песков: ответ России на потолок цен на нефть финализируют в ближайшие дни
Песков: ответ России на потолок цен на нефть финализируют в ближайшие дни - РИА Новости, 12.12.2022
Песков: ответ России на потолок цен на нефть финализируют в ближайшие дни
Ответ России после введения потолка цен на нефть Западом будет финализирован и институализирован указом президента в ближайшие дни, сказал пресс-секретарь... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:23
2022-12-12T14:23
2022-12-12T16:35
экономика
цены на нефть
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
александр новак
россия
австралия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ответ России после введения потолка цен на нефть Западом будет финализирован и институализирован указом президента в ближайшие дни, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Я хочу напомнить, что в Бишкеке президент сказал, что речь пойдет о соответствующем указе, и президент также сказал, что есть еще некоторые аспекты, которые обсуждаются. В ближайшие дни это обсуждение будет финализировано и уже институализировано в виде президентского указа", - сказал Песков на вопрос, готов ли ответ России к введению потолка цен на нефть.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
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экономика, цены на нефть, дмитрий песков (спецпредставитель президента), александр новак, россия, австралия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Александр Новак, Россия, Австралия, Евросоюз, Санкции в отношении России
14:23 12.12.2022 (обновлено: 16:35 12.12.2022)
Песков: ответ России на потолок цен на нефть финализируют в ближайшие дни
Песков: Путин издаст указ об ответных мерах на потолок цен на нефть в ближайшие дни