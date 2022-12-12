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Минфин США оценил результаты работы потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 12.12.2022
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Минфин США оценил результаты работы потолка цен на российскую нефть
Минфин США оценил результаты работы потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 12.12.2022
Минфин США оценил результаты работы потолка цен на российскую нефть
Потолок цен на российскую нефть пока работает в соответствии с ожиданиями Вашингтона, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CBS. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T09:45
2022-12-12T17:35
цены на нефть
александр новак
джанет йеллен
россия
министерство финансов сша
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Потолок цен на российскую нефть пока работает в соответствии с ожиданиями Вашингтона, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CBS. "Первая цель — ограничить доходы, которые получает Россия. Вторая цель заключается в том, &lt;...&gt; что мы хотим, чтобы российская нефть продолжала поступать на рынок, потому что Москва значимый поставщик", — сказала она. По мнению Йеллен, потолок цен на нефть — это новая политика, которая заработала совсем недавно, но пока все идет нормально. С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, а также начал действовать потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже 60 долларов за баррель. Эти ограничения касаются перевозок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Для нефтепродуктов аналогичные ограничения начнут действовать с 5 февраля.Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что в случае введения потолка цен Россия не будет поставлять за рубеж ничего в ущерб собственным интересам. По словам вице-премьера Александра Новака, Россия не будет продавать нефть и нефтепродукты странам, которые установят потолок цен, а перенаправит поставки рыночно ориентированным партнерам либо сократит добычу.
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цены на нефть, александр новак, джанет йеллен, россия, министерство финансов сша, евросоюз, в мире
Цены на нефть, Александр Новак, Джанет Йеллен, Россия, Министерство финансов США, Евросоюз, В мире
09:45 12.12.2022 (обновлено: 17:35 12.12.2022)
 
Минфин США оценил результаты работы потолка цен на российскую нефть

Глава Минфина США Йеллен: потолок цен на нефть из России работает в рамках ожиданий

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Потолок цен на российскую нефть пока работает в соответствии с ожиданиями Вашингтона, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CBS.
"Первая цель — ограничить доходы, которые получает Россия. Вторая цель заключается в том, <...> что мы хотим, чтобы российская нефть продолжала поступать на рынок, потому что Москва значимый поставщик", — сказала она.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря, 02:07
Названа страна, которая выиграет от потолка цен на российскую нефть
По мнению Йеллен, потолок цен на нефть — это новая политика, которая заработала совсем недавно, но пока все идет нормально.
С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, а также начал действовать потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже 60 долларов за баррель. Эти ограничения касаются перевозок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Для нефтепродуктов аналогичные ограничения начнут действовать с 5 февраля.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что в случае введения потолка цен Россия не будет поставлять за рубеж ничего в ущерб собственным интересам. По словам вице-премьера Александра Новака, Россия не будет продавать нефть и нефтепродукты странам, которые установят потолок цен, а перенаправит поставки рыночно ориентированным партнерам либо сократит добычу.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
11 декабря, 20:52
Эр-Рияд не увидел ощутимых результатов от потолка цен на российскую нефть
 
Цены на нефтьАлександр НовакДжанет ЙелленРоссияМинистерство финансов СШАЕвросоюзВ мире
 
 
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