https://ria.ru/20221212/neft-1837964712.html

Минфин США оценил результаты работы потолка цен на российскую нефть

Минфин США оценил результаты работы потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 12.12.2022

Минфин США оценил результаты работы потолка цен на российскую нефть

Потолок цен на российскую нефть пока работает в соответствии с ожиданиями Вашингтона, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CBS. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T09:45

2022-12-12T09:45

2022-12-12T17:35

цены на нефть

александр новак

джанет йеллен

россия

министерство финансов сша

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Потолок цен на российскую нефть пока работает в соответствии с ожиданиями Вашингтона, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CBS. "Первая цель — ограничить доходы, которые получает Россия. Вторая цель заключается в том, <...> что мы хотим, чтобы российская нефть продолжала поступать на рынок, потому что Москва значимый поставщик", — сказала она. По мнению Йеллен, потолок цен на нефть — это новая политика, которая заработала совсем недавно, но пока все идет нормально. С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, а также начал действовать потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже 60 долларов за баррель. Эти ограничения касаются перевозок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Для нефтепродуктов аналогичные ограничения начнут действовать с 5 февраля.Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что в случае введения потолка цен Россия не будет поставлять за рубеж ничего в ущерб собственным интересам. По словам вице-премьера Александра Новака, Россия не будет продавать нефть и нефтепродукты странам, которые установят потолок цен, а перенаправит поставки рыночно ориентированным партнерам либо сократит добычу.

https://ria.ru/20221211/neft-1837803365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Севастиан Котов

цены на нефть, александр новак, джанет йеллен, россия, министерство финансов сша, евросоюз, в мире