https://ria.ru/20221212/neft-1837964712.html
Минфин США оценил результаты работы потолка цен на российскую нефть
Минфин США оценил результаты работы потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 12.12.2022
Минфин США оценил результаты работы потолка цен на российскую нефть
Потолок цен на российскую нефть пока работает в соответствии с ожиданиями Вашингтона, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CBS. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T09:45
2022-12-12T09:45
2022-12-12T17:35
цены на нефть
александр новак
джанет йеллен
россия
министерство финансов сша
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Потолок цен на российскую нефть пока работает в соответствии с ожиданиями Вашингтона, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CBS. "Первая цель — ограничить доходы, которые получает Россия. Вторая цель заключается в том, <...> что мы хотим, чтобы российская нефть продолжала поступать на рынок, потому что Москва значимый поставщик", — сказала она. По мнению Йеллен, потолок цен на нефть — это новая политика, которая заработала совсем недавно, но пока все идет нормально. С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, а также начал действовать потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже 60 долларов за баррель. Эти ограничения касаются перевозок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Для нефтепродуктов аналогичные ограничения начнут действовать с 5 февраля.Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что в случае введения потолка цен Россия не будет поставлять за рубеж ничего в ущерб собственным интересам. По словам вице-премьера Александра Новака, Россия не будет продавать нефть и нефтепродукты странам, которые установят потолок цен, а перенаправит поставки рыночно ориентированным партнерам либо сократит добычу.
https://ria.ru/20221211/neft-1837803365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, александр новак, джанет йеллен, россия, министерство финансов сша, евросоюз, в мире
Цены на нефть, Александр Новак, Джанет Йеллен, Россия, Министерство финансов США, Евросоюз, В мире
09:45 12.12.2022 (обновлено: 17:35 12.12.2022)
Минфин США оценил результаты работы потолка цен на российскую нефть
Глава Минфина США Йеллен: потолок цен на нефть из России работает в рамках ожиданий
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.
Потолок цен на российскую нефть пока работает в соответствии с ожиданиями Вашингтона, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CBS
.
"Первая цель — ограничить доходы, которые получает Россия. Вторая цель заключается в том, <...> что мы хотим, чтобы российская нефть продолжала поступать на рынок, потому что Москва значимый поставщик", — сказала она.
По мнению Йеллен, потолок цен на нефть — это новая политика, которая заработала совсем недавно, но пока все идет нормально.
С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, а также начал действовать потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже 60 долларов за баррель. Эти ограничения касаются перевозок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Для нефтепродуктов аналогичные ограничения начнут действовать с 5 февраля.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что в случае введения потолка цен Россия не будет поставлять за рубеж ничего в ущерб собственным интересам. По словам вице-премьера Александра Новака, Россия не будет продавать нефть и нефтепродукты странам, которые установят потолок цен, а перенаправит поставки рыночно ориентированным партнерам либо сократит добычу.