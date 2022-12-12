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В ГД одобрили проект о порядке наследования имущества в новых регионах - РИА Новости, 12.12.2022
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В ГД одобрили проект о порядке наследования имущества в новых регионах
В ГД одобрили проект о порядке наследования имущества в новых регионах - РИА Новости, 12.12.2022
В ГД одобрили проект о порядке наследования имущества в новых регионах
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник одобрил и рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект об... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:10
2022-12-12T11:10
в мире
павел крашенинников
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник одобрил и рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект об установлении в новых субъектах России принципов наследования, которые применяются в российском законодательстве.Как отмечал один из авторов законопроекта, глава профильного комитета Павел Крашенинников, в правовом регулировании отношений по наследованию имеются различия между российским законодательством и законодательством, действовавшим на территориях присоединенных субъектов, чем вызвана необходимость разработки соответствующего законопроекта. В ДНР и ЛНР действовали Гражданский кодекс (ГК) ДНР и ГК ЛНР, а на территориях Херсонской и Запорожской областей – ГК Украины, пояснял он. По словам законодателя, на каждой из территорий различны способы распоряжения на случай смерти, есть отличия в наследниках по закону и т.д. Так, по российскому законодательству наследники четвертой очереди – это прадедушки и прабабушки, а по украинскому ими признаются "гражданские" супруги.Документом предлагается установить, что положения раздела 5 Гражданского кодекса РФ применяются к отношениям по наследованию на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, если наследство открылось 30 сентября 2022 года (даты подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ) и позднее. В случае, если наследство открылось до 30 сентября 2022 года, применяются законы республик, действовавших в ДНР и ЛНР до 30 сентября 2022 года, или законодательство Украины на территориях Херсонской и Запорожской областей, отмечал парламентарий.При этом уточняется, что завещания и наследственные договоры, совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим на этих территориях до 30 сентября 2022 года, сохраняют силу вне зависимости от момента открытия наследства. -0-
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в мире, павел крашенинников, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, госдума рф
В мире, Павел Крашенинников, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Госдума РФ
11:10 12.12.2022
 
В ГД одобрили проект о порядке наследования имущества в новых регионах

В ГД одобрили проект о порядке наследования имущества в новых регионах по модели России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник одобрил и рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект об установлении в новых субъектах России принципов наследования, которые применяются в российском законодательстве.
Как отмечал один из авторов законопроекта, глава профильного комитета Павел Крашенинников, в правовом регулировании отношений по наследованию имеются различия между российским законодательством и законодательством, действовавшим на территориях присоединенных субъектов, чем вызвана необходимость разработки соответствующего законопроекта. В ДНР и ЛНР действовали Гражданский кодекс (ГК) ДНР и ГК ЛНР, а на территориях Херсонской и Запорожской областей – ГК Украины, пояснял он. По словам законодателя, на каждой из территорий различны способы распоряжения на случай смерти, есть отличия в наследниках по закону и т.д. Так, по российскому законодательству наследники четвертой очереди – это прадедушки и прабабушки, а по украинскому ими признаются "гражданские" супруги.
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Документом предлагается установить, что положения раздела 5 Гражданского кодекса РФ применяются к отношениям по наследованию на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, если наследство открылось 30 сентября 2022 года (даты подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ) и позднее. В случае, если наследство открылось до 30 сентября 2022 года, применяются законы республик, действовавших в ДНР и ЛНР до 30 сентября 2022 года, или законодательство Украины на территориях Херсонской и Запорожской областей, отмечал парламентарий.
При этом уточняется, что завещания и наследственные договоры, совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим на этих территориях до 30 сентября 2022 года, сохраняют силу вне зависимости от момента открытия наследства. -0-
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
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В правительство внесли проект о системах здравоохранения новых территорий
 
В миреПавел КрашенинниковДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияГосдума РФ
 
 
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