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Премьер Украины заявил о нежелании "цивилизованных стран" атаковать Россию
Премьер Украины заявил о нежелании "цивилизованных стран" атаковать Россию - РИА Новости, 12.12.2022
Премьер Украины заявил о нежелании "цивилизованных стран" атаковать Россию
Цивилизованные страны не хотят нападать на Россию, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью французскому телеканалу France 24. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T19:44
2022-12-12T19:44
2022-12-12T19:44
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
эммануэль макрон
владимир путин
украина
россия
франция
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ПАРИЖ, 12 дек - РИА Новости. Цивилизованные страны не хотят нападать на Россию, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью французскому телеканалу France 24.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что европейцы не хотят воевать с Россией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221212/voyna-1837909776.html
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в мире, денис шмыгаль, эммануэль макрон, владимир путин, украина, россия, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Украина, Россия, Франция
Премьер Украины заявил о нежелании "цивилизованных стран" атаковать Россию
Премьер Украины Шмыгаль: цивилизованные страны не хотят нападать на Россию