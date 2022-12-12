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Руденя в День Конституции вручил государственные и региональные награды - РИА Новости, 12.12.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20221212/nagrady-1838143832.html
Руденя в День Конституции вручил государственные и региональные награды
Руденя в День Конституции вручил государственные и региональные награды - РИА Новости, 12.12.2022
Руденя в День Конституции вручил государственные и региональные награды
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в понедельник, 12 декабря, в День Конституции РФ, вручил государственные и региональные награды жителям Тверской... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T17:43
2022-12-12T17:43
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в понедельник, 12 декабря, в День Конституции РФ, вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области, а также паспорта юным гражданам страны, сообщает пресс-служба регионального правительства.Награды получили жители Верхневолжья, которые трудятся в сферах культуры и искусства, науки и образования, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, физкультуры, спорта и туризма, а также представители общественных организаций, священнослужителим, многодетные родители."Каждый из награжденных своей жизнью и высокими достижениями доказывает, что стать по-настоящему счастливым, достойным человеком можно только когда ты с полной отдачей трудишься и служишь Отечеству и своему народу", – сказал на церемонии глава региона, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства.
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игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя
17:43 12.12.2022
 

Руденя в День Конституции вручил государственные и региональные награды

© Фото : пресс-служба Тверской областиРуденя в День Конституции вручил государственные и региональные награды
Руденя в День Конституции вручил государственные и региональные награды - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : пресс-служба Тверской области
Руденя в День Конституции вручил государственные и региональные награды
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в понедельник, 12 декабря, в День Конституции РФ, вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области, а также паспорта юным гражданам страны, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Награды получили жители Верхневолжья, которые трудятся в сферах культуры и искусства, науки и образования, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, физкультуры, спорта и туризма, а также представители общественных организаций, священнослужителим, многодетные родители.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи со студенческим активом областных высших учебных заведений - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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"Каждый из награжденных своей жизнью и высокими достижениями доказывает, что стать по-настоящему счастливым, достойным человеком можно только когда ты с полной отдачей трудишься и служишь Отечеству и своему народу", – сказал на церемонии глава региона, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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