https://ria.ru/20221212/nagrady-1838143832.html

Руденя в День Конституции вручил государственные и региональные награды

Руденя в День Конституции вручил государственные и региональные награды - РИА Новости, 12.12.2022

Руденя в День Конституции вручил государственные и региональные награды

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в понедельник, 12 декабря, в День Конституции РФ, вручил государственные и региональные награды жителям Тверской... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T17:43

2022-12-12T17:43

2022-12-12T17:43

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в понедельник, 12 декабря, в День Конституции РФ, вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области, а также паспорта юным гражданам страны, сообщает пресс-служба регионального правительства.Награды получили жители Верхневолжья, которые трудятся в сферах культуры и искусства, науки и образования, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, физкультуры, спорта и туризма, а также представители общественных организаций, священнослужителим, многодетные родители."Каждый из награжденных своей жизнью и высокими достижениями доказывает, что стать по-настоящему счастливым, достойным человеком можно только когда ты с полной отдачей трудишься и служишь Отечеству и своему народу", – сказал на церемонии глава региона, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20221202/podarki-1835801183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя