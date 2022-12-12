https://ria.ru/20221212/nagrady-1838143832.html
Руденя в День Конституции вручил государственные и региональные награды
Руденя в День Конституции вручил государственные и региональные награды - РИА Новости, 12.12.2022
Руденя в День Конституции вручил государственные и региональные награды
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в понедельник, 12 декабря, в День Конституции РФ, вручил государственные и региональные награды жителям Тверской... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T17:43
2022-12-12T17:43
2022-12-12T17:43
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в понедельник, 12 декабря, в День Конституции РФ, вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области, а также паспорта юным гражданам страны, сообщает пресс-служба регионального правительства.Награды получили жители Верхневолжья, которые трудятся в сферах культуры и искусства, науки и образования, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, физкультуры, спорта и туризма, а также представители общественных организаций, священнослужителим, многодетные родители."Каждый из награжденных своей жизнью и высокими достижениями доказывает, что стать по-настоящему счастливым, достойным человеком можно только когда ты с полной отдачей трудишься и служишь Отечеству и своему народу", – сказал на церемонии глава региона, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя
ТВЕРЬ, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в понедельник, 12 декабря, в День Конституции РФ, вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области, а также паспорта юным гражданам страны, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Награды получили жители Верхневолжья, которые трудятся в сферах культуры и искусства, науки и образования, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, физкультуры, спорта и туризма, а также представители общественных организаций, священнослужителим, многодетные родители.
"Каждый из награжденных своей жизнью и высокими достижениями доказывает, что стать по-настоящему счастливым, достойным человеком можно только когда ты с полной отдачей трудишься и служишь Отечеству и своему народу", – сказал на церемонии глава региона
, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства.