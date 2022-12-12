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Суд арестовал двух человек по делу главного борца с коррупцией в ФТС - РИА Новости, 12.12.2022
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Суд арестовал двух человек по делу главного борца с коррупцией в ФТС
Суд арестовал двух человек по делу главного борца с коррупцией в ФТС - РИА Новости, 12.12.2022
Суд арестовал двух человек по делу главного борца с коррупцией в ФТС
Басманный суд Москвы арестовал двух предпринимателей по делу начальника управления по противодействию коррупции ФТС России Дмитрия Мурышова, обвиняемого в... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:09
2022-12-12T12:10
происшествия
москва
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал двух предпринимателей по делу начальника управления по противодействию коррупции ФТС России Дмитрия Мурышова, обвиняемого в получении взяток, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении директора ООО "Вектор Фрахт" Нестеренко Дмитрия Борисовича и советника ООО "Агроменеджмент" Окорокова Ильи Викторовича меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Срок ареста установлен до 8 февраля. Им предъявлено обвинение в посредничестве при передаче взятки.Ранее суд арестовал генерала Федеральной таможенной службы (ФТС) Мурышова по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере, по одному эпизоду получения взятки за бездействие и покушения на получение взятки в особо крупном размере. Подробностями фабулы уголовного дела РИА Новости пока не располагает.
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Ольга Фомченкова
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происшествия, москва, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Москва, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
12:09 12.12.2022 (обновлено: 12:10 12.12.2022)
 
Суд арестовал двух человек по делу главного борца с коррупцией в ФТС

Суд арестовал двух предпринимателей по делу главного борца с коррупцией в ФТС Мурышова

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал двух предпринимателей по делу начальника управления по противодействию коррупции ФТС России Дмитрия Мурышова, обвиняемого в получении взяток, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении директора ООО "Вектор Фрахт" Нестеренко Дмитрия Борисовича и советника ООО "Агроменеджмент" Окорокова Ильи Викторовича меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Деньги в кармане - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 19:38
В Петербурге экс-начальника отдела таможенного контроля осудили за взятки
Срок ареста установлен до 8 февраля. Им предъявлено обвинение в посредничестве при передаче взятки.
Ранее суд арестовал генерала Федеральной таможенной службы (ФТС) Мурышова по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере, по одному эпизоду получения взятки за бездействие и покушения на получение взятки в особо крупном размере. Подробностями фабулы уголовного дела РИА Новости пока не располагает.
Колючая проволока на ограждении следственного изолятора - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа 2021, 02:43
Экс-замначальника таможни на Дальнем Востоке приговорили к 12 годам колонии
 
ПроисшествияМоскваФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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