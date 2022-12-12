https://ria.ru/20221212/muryshov-1838009215.html

Суд арестовал двух человек по делу главного борца с коррупцией в ФТС

Суд арестовал двух человек по делу главного борца с коррупцией в ФТС - РИА Новости, 12.12.2022

Суд арестовал двух человек по делу главного борца с коррупцией в ФТС

Басманный суд Москвы арестовал двух предпринимателей по делу начальника управления по противодействию коррупции ФТС России Дмитрия Мурышова, обвиняемого в... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T12:09

2022-12-12T12:09

2022-12-12T12:10

происшествия

москва

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал двух предпринимателей по делу начальника управления по противодействию коррупции ФТС России Дмитрия Мурышова, обвиняемого в получении взяток, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении директора ООО "Вектор Фрахт" Нестеренко Дмитрия Борисовича и советника ООО "Агроменеджмент" Окорокова Ильи Викторовича меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Срок ареста установлен до 8 февраля. Им предъявлено обвинение в посредничестве при передаче взятки.Ранее суд арестовал генерала Федеральной таможенной службы (ФТС) Мурышова по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере, по одному эпизоду получения взятки за бездействие и покушения на получение взятки в особо крупном размере. Подробностями фабулы уголовного дела РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20220718/korruptsiya-1803318062.html

https://ria.ru/20210824/prigovor-1746959155.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, федеральная таможенная служба (фтс россии)