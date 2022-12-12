https://ria.ru/20221212/muryshov-1838009215.html
Суд арестовал двух человек по делу главного борца с коррупцией в ФТС
Суд арестовал двух человек по делу главного борца с коррупцией в ФТС - РИА Новости, 12.12.2022
Суд арестовал двух человек по делу главного борца с коррупцией в ФТС
Басманный суд Москвы арестовал двух предпринимателей по делу начальника управления по противодействию коррупции ФТС России Дмитрия Мурышова, обвиняемого в... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:09
2022-12-12T12:09
2022-12-12T12:10
происшествия
москва
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал двух предпринимателей по делу начальника управления по противодействию коррупции ФТС России Дмитрия Мурышова, обвиняемого в получении взяток, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении директора ООО "Вектор Фрахт" Нестеренко Дмитрия Борисовича и советника ООО "Агроменеджмент" Окорокова Ильи Викторовича меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Срок ареста установлен до 8 февраля. Им предъявлено обвинение в посредничестве при передаче взятки.Ранее суд арестовал генерала Федеральной таможенной службы (ФТС) Мурышова по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере, по одному эпизоду получения взятки за бездействие и покушения на получение взятки в особо крупном размере. Подробностями фабулы уголовного дела РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20220718/korruptsiya-1803318062.html
https://ria.ru/20210824/prigovor-1746959155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Москва, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
12:09 12.12.2022 (обновлено: 12:10 12.12.2022)
Суд арестовал двух человек по делу главного борца с коррупцией в ФТС
Суд арестовал двух предпринимателей по делу главного борца с коррупцией в ФТС Мурышова