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В Мелитополе остановили движение по мосту после взрыва - РИА Новости, 12.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/most-1838203254.html
В Мелитополе остановили движение по мосту после взрыва
В Мелитополе остановили движение по мосту после взрыва - РИА Новости, 12.12.2022
В Мелитополе остановили движение по мосту после взрыва
Движение по автомобильному мосту в пригороде Мелитополя приостановлено, после попытки подрыва мост выстоял, но серьезно просело дорожное полотно, сообщил... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T22:53
2022-12-12T22:57
мелитополь
специальная военная операция на украине
происшествия
владимир рогов
запорожская область
константиновка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Движение по автомобильному мосту в пригороде Мелитополя приостановлено, после попытки подрыва мост выстоял, но серьезно просело дорожное полотно, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что в Мелитополе и пригороде прозвучало два мощных взрыва, позже стало известно о повреждении моста в районе села Константиновка. Предварительно, у опоры заложили взрывчатку."Движение приостановлено. Сам мост выстоял, но серьезно просело дорожное полотно", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, после того, как специалисты оценят состояние моста, будет понятно, какие необходимо в ближайшее время провести ремонтно-восстановительные работы.
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мелитополь
запорожская область
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мелитополь, происшествия, владимир рогов, запорожская область, константиновка
Мелитополь, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Владимир Рогов, Запорожская область, Константиновка
22:53 12.12.2022 (обновлено: 22:57 12.12.2022)
 
В Мелитополе остановили движение по мосту после взрыва

Рогов: в Мелитополе остановили движение по мосту после взрыва из-за серьезных повреждений

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкДевушка на Площади Победы в Мелитополе
Девушка на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
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Девушка на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Движение по автомобильному мосту в пригороде Мелитополя приостановлено, после попытки подрыва мост выстоял, но серьезно просело дорожное полотно, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что в Мелитополе и пригороде прозвучало два мощных взрыва, позже стало известно о повреждении моста в районе села Константиновка. Предварительно, у опоры заложили взрывчатку.
"Движение приостановлено. Сам мост выстоял, но серьезно просело дорожное полотно", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, после того, как специалисты оценят состояние моста, будет понятно, какие необходимо в ближайшее время провести ремонтно-восстановительные работы.
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольПроисшествияВладимир РоговЗапорожская областьКонстантиновка
 
 
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