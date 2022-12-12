https://ria.ru/20221212/most-1838203254.html

В Мелитополе остановили движение по мосту после взрыва

В Мелитополе остановили движение по мосту после взрыва - РИА Новости, 12.12.2022

В Мелитополе остановили движение по мосту после взрыва

Движение по автомобильному мосту в пригороде Мелитополя приостановлено, после попытки подрыва мост выстоял, но серьезно просело дорожное полотно, сообщил... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T22:53

2022-12-12T22:53

2022-12-12T22:57

мелитополь

специальная военная операция на украине

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запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Движение по автомобильному мосту в пригороде Мелитополя приостановлено, после попытки подрыва мост выстоял, но серьезно просело дорожное полотно, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что в Мелитополе и пригороде прозвучало два мощных взрыва, позже стало известно о повреждении моста в районе села Константиновка. Предварительно, у опоры заложили взрывчатку."Движение приостановлено. Сам мост выстоял, но серьезно просело дорожное полотно", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, после того, как специалисты оценят состояние моста, будет понятно, какие необходимо в ближайшее время провести ремонтно-восстановительные работы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

мелитополь, происшествия, владимир рогов, запорожская область, константиновка