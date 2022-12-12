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В пригороде Мелитополя подорвали мост - РИА Новости, 12.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/most-1838201548.html
В пригороде Мелитополя подорвали мост
В пригороде Мелитополя подорвали мост - РИА Новости, 12.12.2022
В пригороде Мелитополя подорвали мост
В селе Константиновка при взрыве получил повреждения мост, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T22:36
2022-12-12T23:30
специальная военная операция на украине
владимир рогов
мелитополь
константиновка
запорожская область
ситуация в днр и лнр
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости. В селе Константиновка при взрыве получил повреждения мост, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале."Поврежден мост в селе Константиновка — восточном пригороде Мелитополя. По предварительным данным, у опоры была заложена взрывчатка", — написал он.По словам чиновника, за подрывом сооружения стоят украинские диверсанты, власти региона расценивают случившееся как теракт.Как отметил Рогов, основная цель террористов — нарушить поставки жизненно важных грузов: продуктов, лекарств и стройматериалов в Запорожскую и Херсонскую области.Он уточнил, что сейчас движение по поврежденному мосту временно приостановлено из-за просевшего дорожного полотна.В конце минувшей недели ВСУ нанесли по окраине Мелитополя артиллерийские удары с помощью РСЗО HIMARS. Система ПВО сбила две ракеты, четыре достигли своей цели. В результате оказался разрушен гостиничный комплекс "Привал охотника". По данным властей региона, погибли два человека, еще десять получили ранения.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления ВСУ, хотя на сегодня обстановка стабильная. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221212/septsoperatsiya-1838070415.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
мелитополь
константиновка
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владимир рогов, мелитополь, константиновка, запорожская область, ситуация в днр и лнр, запорожская аэс, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Мелитополь, Константиновка, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
22:36 12.12.2022 (обновлено: 23:30 12.12.2022)
 
В пригороде Мелитополя подорвали мост

Член Запорожской администрации Рогов сообщил о подрыве ВСУ моста в Константиновке

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости. В селе Константиновка при взрыве получил повреждения мост, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.
"Поврежден мост в селе Константиновка — восточном пригороде Мелитополя. По предварительным данным, у опоры была заложена взрывчатка", — написал он.
По словам чиновника, за подрывом сооружения стоят украинские диверсанты, власти региона расценивают случившееся как теракт.
Как отметил Рогов, основная цель террористов — нарушить поставки жизненно важных грузов: продуктов, лекарств и стройматериалов в Запорожскую и Херсонскую области.
Он уточнил, что сейчас движение по поврежденному мосту временно приостановлено из-за просевшего дорожного полотна.
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В конце минувшей недели ВСУ нанесли по окраине Мелитополя артиллерийские удары с помощью РСЗО HIMARS. Система ПВО сбила две ракеты, четыре достигли своей цели. В результате оказался разрушен гостиничный комплекс "Привал охотника". По данным властей региона, погибли два человека, еще десять получили ранения.
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления ВСУ, хотя на сегодня обстановка стабильная. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговМелитопольКонстантиновкаЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНРЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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