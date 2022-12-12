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Москвичам пообещали сохранение оттепели до среды - РИА Новости, 12.12.2022
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Москвичам пообещали сохранение оттепели до среды
Москвичам пообещали сохранение оттепели до среды - РИА Новости, 12.12.2022
Москвичам пообещали сохранение оттепели до среды
Положительные температуры в Центральной России сохранятся в понедельник и во вторник, в среду столбики термометров опустятся до минус 3 - минус 5 градусов,... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:44
2022-12-12T11:44
россия
общество
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Положительные температуры в Центральной России сохранятся в понедельник и во вторник, в среду столбики термометров опустятся до минус 3 - минус 5 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Оттепель продлится – сегодняшний день и завтрашний день. Температура сегодня - 2-4 градуса, не исключено, что температурный фон доберется до 5… Уже в среду прогнозируется понижение температуры, будет около минус 3 - минус 5 градусов", - сказал Вильфанд.Он также предупредил, что образовавшаяся на дорогах гололедица усилится в среду, когда температура опустится ниже нуля.
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россия, общество, роман вильфанд, гидрометцентр
Россия, Общество, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
11:44 12.12.2022
 
Москвичам пообещали сохранение оттепели до среды

Вильфанд: положительная температура сохранится в Москве в понедельник и во вторник

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЖенщина с зонтом идёт по Ленинскому проспекту во время снегопада в Москве
Женщина с зонтом идёт по Ленинскому проспекту во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Женщина с зонтом идёт по Ленинскому проспекту во время снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Положительные температуры в Центральной России сохранятся в понедельник и во вторник, в среду столбики термометров опустятся до минус 3 - минус 5 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Оттепель продлится – сегодняшний день и завтрашний день. Температура сегодня - 2-4 градуса, не исключено, что температурный фон доберется до 5… Уже в среду прогнозируется понижение температуры, будет около минус 3 - минус 5 градусов", - сказал Вильфанд.
Он также предупредил, что образовавшаяся на дорогах гололедица усилится в среду, когда температура опустится ниже нуля.
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РоссияОбществоРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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