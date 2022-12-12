https://ria.ru/20221212/moskva-1837999952.html

Москвичам пообещали сохранение оттепели до среды

Москвичам пообещали сохранение оттепели до среды - РИА Новости, 12.12.2022

Москвичам пообещали сохранение оттепели до среды

Положительные температуры в Центральной России сохранятся в понедельник и во вторник, в среду столбики термометров опустятся до минус 3 - минус 5 градусов,... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T11:44

2022-12-12T11:44

2022-12-12T11:44

россия

общество

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Положительные температуры в Центральной России сохранятся в понедельник и во вторник, в среду столбики термометров опустятся до минус 3 - минус 5 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Оттепель продлится – сегодняшний день и завтрашний день. Температура сегодня - 2-4 градуса, не исключено, что температурный фон доберется до 5… Уже в среду прогнозируется понижение температуры, будет около минус 3 - минус 5 градусов", - сказал Вильфанд.Он также предупредил, что образовавшаяся на дорогах гололедица усилится в среду, когда температура опустится ниже нуля.

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Екатерина Зайцева

россия, общество, роман вильфанд, гидрометцентр