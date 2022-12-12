https://ria.ru/20221212/moskva-1837990241.html

Число безработных в Москве снизилось более чем на 20 процентов

Число безработных в Москве снизилось более чем на 20 процентов - РИА Новости, 12.12.2022

Число безработных в Москве снизилось более чем на 20 процентов

Число безработных в Москве с начала года снизилось более чем на 20%, уровень безработицы на 6 декабря составил 0,4% – это самое низкое значение с начала марта... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T11:20

2022-12-12T11:20

2022-12-12T11:20

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151468/06/1514680640_0:86:2000:1211_1920x0_80_0_0_f713730ad7237c33fb39dca90f3bc50f.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Число безработных в Москве с начала года снизилось более чем на 20%, уровень безработицы на 6 декабря составил 0,4% – это самое низкое значение с начала марта 2020 года, сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений."С начала 2022 года количество безработных в столице, зарегистрированных в службе занятости, сократилось на 20,5%", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.Отмечается, что показатель безработицы вернулся на уровень марта 2020 года,"Ситуация на рынке труда Москвы остается стабильной. Уровень безработицы на 6 декабря составил 0,4% – это самое низкое значение с начала марта 2020 года. В столичной службе занятости на эту дату зарегистрировано 29 тысяч безработных", – заявил Ефимов.Уточняется со ссылкой на информацию департамента экономической политики и развития города Москвы, что за январь-ноябрь 2022 года самая большая разница между количеством принятых на работу и уволенных была зафиксирована в сфере разработки компьютерного ПО – 24,6 тысячи человек. Также активно нанимали персонал в области научных исследований и разработок: там число трудоустроенных превзошло количество уволенных на 11,7 тысячи человек, в сфере ЖКХ – на 5,4 тысячи, в производстве компьютеров, электроники, оптики – на 2,5 тысячи.

https://ria.ru/20221208/bezrabotitsa-1837189671.html

https://ria.ru/20221209/rabota-1837532245.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , экономика