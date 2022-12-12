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Число безработных в Москве снизилось более чем на 20 процентов - РИА Новости, 12.12.2022
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Число безработных в Москве снизилось более чем на 20 процентов
Число безработных в Москве снизилось более чем на 20 процентов - РИА Новости, 12.12.2022
Число безработных в Москве снизилось более чем на 20 процентов
Число безработных в Москве с начала года снизилось более чем на 20%, уровень безработицы на 6 декабря составил 0,4% – это самое низкое значение с начала марта... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:20
2022-12-12T11:20
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
экономика
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Число безработных в Москве с начала года снизилось более чем на 20%, уровень безработицы на 6 декабря составил 0,4% – это самое низкое значение с начала марта 2020 года, сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений."С начала 2022 года количество безработных в столице, зарегистрированных в службе занятости, сократилось на 20,5%", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.Отмечается, что показатель безработицы вернулся на уровень марта 2020 года,"Ситуация на рынке труда Москвы остается стабильной. Уровень безработицы на 6 декабря составил 0,4% – это самое низкое значение с начала марта 2020 года. В столичной службе занятости на эту дату зарегистрировано 29 тысяч безработных", – заявил Ефимов.Уточняется со ссылкой на информацию департамента экономической политики и развития города Москвы, что за январь-ноябрь 2022 года самая большая разница между количеством принятых на работу и уволенных была зафиксирована в сфере разработки компьютерного ПО – 24,6 тысячи человек. Также активно нанимали персонал в области научных исследований и разработок: там число трудоустроенных превзошло количество уволенных на 11,7 тысячи человек, в сфере ЖКХ – на 5,4 тысячи, в производстве компьютеров, электроники, оптики – на 2,5 тысячи.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , экономика
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Экономика
11:20 12.12.2022
 
Число безработных в Москве снизилось более чем на 20 процентов

С начала года число безработных в Москве снизилось более чем на 20 процентов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЭлектронный терминал на ярмарке вакансий
Электронный терминал на ярмарке вакансий - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Число безработных в Москве с начала года снизилось более чем на 20%, уровень безработицы на 6 декабря составил 0,4% – это самое низкое значение с начала марта 2020 года, сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
"С начала 2022 года количество безработных в столице, зарегистрированных в службе занятости, сократилось на 20,5%", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
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8 декабря, 13:17
В РАНХиГС оценили показатели молодежной безработицы в России
Отмечается, что показатель безработицы вернулся на уровень марта 2020 года,
"Ситуация на рынке труда Москвы остается стабильной. Уровень безработицы на 6 декабря составил 0,4% – это самое низкое значение с начала марта 2020 года. В столичной службе занятости на эту дату зарегистрировано 29 тысяч безработных", – заявил Ефимов.
Уточняется со ссылкой на информацию департамента экономической политики и развития города Москвы, что за январь-ноябрь 2022 года самая большая разница между количеством принятых на работу и уволенных была зафиксирована в сфере разработки компьютерного ПО – 24,6 тысячи человек. Также активно нанимали персонал в области научных исследований и разработок: там число трудоустроенных превзошло количество уволенных на 11,7 тысячи человек, в сфере ЖКХ – на 5,4 тысячи, в производстве компьютеров, электроники, оптики – на 2,5 тысячи.
Президент РФ Владимир Путин
9 декабря, 16:21
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