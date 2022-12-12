https://ria.ru/20221212/moskva-1837976043.html
Москвичам пообещали понижение температуры и гололедицу во вторник
Москвичам пообещали понижение температуры и гололедицу во вторник - РИА Новости, 12.12.2022
Москвичам пообещали понижение температуры и гололедицу во вторник
Во вторник в Москве температура опустится ниже нуля, на дорогах возможна гололедица, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:30
2022-12-12T10:30
2022-12-12T10:30
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Во вторник в Москве температура опустится ниже нуля, на дорогах возможна гололедица, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Температура перейдет в сторону отрицательных значений, по нашим расчетам, уже завтра в середине дня. Если ночью мы ожидаем около нуля, то завтра уже днем ноль - минус 2, а в ночь на среду понизится до минус 3 - минус 5, и сохранится в дневные часы до конца недели, а по ночам даже до минус 8 - минус 10 градусов. Образование гололедицы будет сильно зависеть от того, насколько сильно будут убраны дороги. Условия такие, что там, где будет не почищено, всё замерзнет", - рассказал Синенков.Как отметил корреспондент РИА Новости, в понедельник из-за дождя и таяния снега на дорогах и тротуарах наблюдаются лужи, при этом местами скользко, некоторые участки дорог покрыты тонкой корочкой льда."Сейчас образование гололеда при положительной температуре не происходит. Это та гололедица, которая получилась от того, что дождь падает на землю, а земля еще морозная, то есть не оттаял верхний слой почвы", - отметил Синенков.
https://ria.ru/20221212/sugroby-1837966373.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, погода
Москвичам пообещали понижение температуры и гололедицу во вторник
Синоптик: во вторник температура в Москве опустится ниже нуля, возможна гололедица
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Во вторник в Москве температура опустится ниже нуля, на дорогах возможна гололедица, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Температура перейдет в сторону отрицательных значений, по нашим расчетам, уже завтра в середине дня. Если ночью мы ожидаем около нуля, то завтра уже днем ноль - минус 2, а в ночь на среду понизится до минус 3 - минус 5, и сохранится в дневные часы до конца недели, а по ночам даже до минус 8 - минус 10 градусов. Образование гололедицы будет сильно зависеть от того, насколько сильно будут убраны дороги. Условия такие, что там, где будет не почищено, всё замерзнет", - рассказал Синенков.
Как отметил корреспондент РИА Новости, в понедельник из-за дождя и таяния снега на дорогах и тротуарах наблюдаются лужи, при этом местами скользко, некоторые участки дорог покрыты тонкой корочкой льда.
"Сейчас образование гололеда при положительной температуре не происходит. Это та гололедица, которая получилась от того, что дождь падает на землю, а земля еще морозная, то есть не оттаял верхний слой почвы", - отметил Синенков.