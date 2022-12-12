Рейтинг@Mail.ru
Москвичам пообещали понижение температуры и гололедицу во вторник - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/moskva-1837976043.html
Москвичам пообещали понижение температуры и гололедицу во вторник
Москвичам пообещали понижение температуры и гололедицу во вторник - РИА Новости, 12.12.2022
Москвичам пообещали понижение температуры и гололедицу во вторник
Во вторник в Москве температура опустится ниже нуля, на дорогах возможна гололедица, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:30
2022-12-12T10:30
общество
москва
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837877149_0:116:3151:1888_1920x0_80_0_0_6d3061d15cb21ff996d8d6708ae49efd.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Во вторник в Москве температура опустится ниже нуля, на дорогах возможна гололедица, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Температура перейдет в сторону отрицательных значений, по нашим расчетам, уже завтра в середине дня. Если ночью мы ожидаем около нуля, то завтра уже днем ноль - минус 2, а в ночь на среду понизится до минус 3 - минус 5, и сохранится в дневные часы до конца недели, а по ночам даже до минус 8 - минус 10 градусов. Образование гололедицы будет сильно зависеть от того, насколько сильно будут убраны дороги. Условия такие, что там, где будет не почищено, всё замерзнет", - рассказал Синенков.Как отметил корреспондент РИА Новости, в понедельник из-за дождя и таяния снега на дорогах и тротуарах наблюдаются лужи, при этом местами скользко, некоторые участки дорог покрыты тонкой корочкой льда."Сейчас образование гололеда при положительной температуре не происходит. Это та гололедица, которая получилась от того, что дождь падает на землю, а земля еще морозная, то есть не оттаял верхний слой почвы", - отметил Синенков.
https://ria.ru/20221212/sugroby-1837966373.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837877149_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_0b0c835096c9faa496d142c3b2571e10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
10:30 12.12.2022
 
Москвичам пообещали понижение температуры и гололедицу во вторник

Синоптик: во вторник температура в Москве опустится ниже нуля, возможна гололедица

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкРаботник коммунальной службы на заснеженной Манежной площади
Работник коммунальной службы на заснеженной Манежной площади - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Работник коммунальной службы на заснеженной Манежной площади. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Во вторник в Москве температура опустится ниже нуля, на дорогах возможна гололедица, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Температура перейдет в сторону отрицательных значений, по нашим расчетам, уже завтра в середине дня. Если ночью мы ожидаем около нуля, то завтра уже днем ноль - минус 2, а в ночь на среду понизится до минус 3 - минус 5, и сохранится в дневные часы до конца недели, а по ночам даже до минус 8 - минус 10 градусов. Образование гололедицы будет сильно зависеть от того, насколько сильно будут убраны дороги. Условия такие, что там, где будет не почищено, всё замерзнет", - рассказал Синенков.
Как отметил корреспондент РИА Новости, в понедельник из-за дождя и таяния снега на дорогах и тротуарах наблюдаются лужи, при этом местами скользко, некоторые участки дорог покрыты тонкой корочкой льда.
"Сейчас образование гололеда при положительной температуре не происходит. Это та гололедица, которая получилась от того, что дождь падает на землю, а земля еще морозная, то есть не оттаял верхний слой почвы", - отметил Синенков.
Работник коммунальной службы на заснеженной Манежной площади - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 09:58
Сугробы в Москве уменьшились почти вдвое из-за дождя
 
ОбществоМоскваПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала