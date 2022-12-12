https://ria.ru/20221212/mir-1838207010.html

Зеленский назвал "три шага", которые "ускорят" наступление мира на Украине

Зеленский назвал "три шага", которые "ускорят" наступление мира на Украине - РИА Новости, 13.12.2022

Зеленский назвал "три шага", которые "ускорят" наступление мира на Украине

Владимир Зеленский во время обращения к лидерам стран G7 озвучил "три шага", которые, по его мнению, приблизят мир на территории Украины, он, в частности,... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-12T23:38

2022-12-12T23:38

2022-12-13T00:34

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

киев

россия

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский во время обращения к лидерам стран G7 озвучил "три шага", которые, по его мнению, приблизят мир на территории Украины, он, в частности, предлагает продолжить "достигнутую солидарность" в поставках вооружений и выполнить "формулу мира", предложенную Украиной ранее.Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Среди его предложений были радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны". Также на G20 Зеленский сказал, что "не будет никакого "Минска-3", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры."Прошу соблюдать достигнутую солидарность, Россия продолжает агрессию, а значит, должна быть продолжена и поддержка Украины. В следующем году – так же, как и в этом. Но кроме этого мы должны сделать и давно ожидаемые шаги – то, что ускорит наступление мира", – сказал Зеленский в видео, опубликованном в Telegram-канале.Он перечислил "три шага", которые, по его мнению, "ускорят достижение мира": первое - предоставить современные танки, артиллерию, снаряды, а также более реактивную артиллерию и более дальнобойные ракеты; второе - оказать поддержку в финансовой, энергетической и социальной стабильности на Украине в следующем году, в частности, обеспечить "надежную защиту украинской энергетики" от ударов.Третий шаг - выполнение "формулы мира", предложенной Зеленским ранее, а также созыв саммита Global Peace Formula Summit, "чтобы определиться, как и когда будут реализованы пункты украинской "формулы мира".

https://ria.ru/20221212/zelenskiy-1838104099.html

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в мире, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, киев, россия