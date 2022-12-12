22:17 12.12.2022 (обновлено: 23:45 12.12.2022)
GT: признание Меркель по Украине показало истинное отношение к России
GT: признание экс-канцлера Меркель показало, что Запад всегда считал Россию соперником
© AP Photo / Michael SohnЭкс-канцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / Michael Sohn
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях продемонстрировало лицемерное отношение коллективного Запада к России, пишет Global Times.
"Запад никогда по-настоящему не рассматривал Россию в качестве партнера по диалогу. <...> Признание Меркель по поводу Минских соглашений также показало, что некоторые западные страны, особенно США, вообще не соблюдают договорные обязательства. Они могут очень легко отказаться от своих слов", — говорится в материале.
В публикации отмечается, что США и их союзники хотели втянуть Москву в конфликт с Киевом, а урегулирование кризиса никогда не отвечало их интересам. Автор статьи добавляет, что для многих партнеров Вашингтона Россия всегда оставалась потенциальным врагом с момента распада Советского Союза из-за ее огромной военной мощи и политической системы.
В 2014 году после госпереворота на Украине Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости, а Киев начал против них военную операцию. Урегулировать конфликт должны были Минские соглашения, подписанные в феврале 2015-го. Они, в частности, предусматривали проведение конституционной реформы, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе Донбасса. Но киевские власти откровенно саботировали выполнение этого плана.
В начале 2022 года ситуация в ДНР и ЛНР серьезно осложнилась, и 24 февраля Россия начала специальную военную операцию. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", а конечной целью — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
В конце сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, по итогам которых эти территории вошли в состав России. Как отмечал Путин, это воссоединение должно было произойти раньше, но в 2014 году Москва еще до конца не чувствовала настроения жителей Донбасса и было невозможно полностью разобраться в происходящих событиях.