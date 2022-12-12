https://ria.ru/20221212/merkel-1838199814.html

GT: признание Меркель по Украине показало истинное отношение к России

GT: признание Меркель по Украине показало истинное отношение к России - РИА Новости, 12.12.2022

GT: признание Меркель по Украине показало истинное отношение к России

Высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях продемонстрировало лицемерное отношение коллективного Запада к России, пишет Global... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T22:17

2022-12-12T22:17

2022-12-12T23:45

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ангела меркель

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минские соглашения

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях продемонстрировало лицемерное отношение коллективного Запада к России, пишет Global Times.Ранее политик заявила, что договоренности с Москвой были попыткой "дать Украине время". Бывший канцлер выразила сомнение в том, что страны НАТО могли бы тогда сделать столько же, сколько они делают сейчас, чтобы помочь Украине."Запад никогда по-настоящему не рассматривал Россию в качестве партнера по диалогу. <...> Признание Меркель по поводу Минских соглашений также показало, что некоторые западные страны, особенно США, вообще не соблюдают договорные обязательства. Они могут очень легко отказаться от своих слов", — говорится в материале.В публикации отмечается, что США и их союзники хотели втянуть Москву в конфликт с Киевом, а урегулирование кризиса никогда не отвечало их интересам. Автор статьи добавляет, что для многих партнеров Вашингтона Россия всегда оставалась потенциальным врагом с момента распада Советского Союза из-за ее огромной военной мощи и политической системы.В 2014 году после госпереворота на Украине Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости, а Киев начал против них военную операцию. Урегулировать конфликт должны были Минские соглашения, подписанные в феврале 2015-го. Они, в частности, предусматривали проведение конституционной реформы, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе Донбасса. Но киевские власти откровенно саботировали выполнение этого плана.В начале 2022 года ситуация в ДНР и ЛНР серьезно осложнилась, и 24 февраля Россия начала специальную военную операцию. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", а конечной целью — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.В конце сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, по итогам которых эти территории вошли в состав России. Как отмечал Путин, это воссоединение должно было произойти раньше, но в 2014 году Москва еще до конца не чувствовала настроения жителей Донбасса и было невозможно полностью разобраться в происходящих событиях.

https://ria.ru/20221212/zelenskiy-1838104099.html

https://ria.ru/20221212/ukraina-1838179730.html

https://ria.ru/20221212/zelenskiy-1838150207.html

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в мире, ангела меркель, владимир путин, россия, украина, москва, нато, минские соглашения