https://ria.ru/20221212/melitopol-1838197291.html

В Мелитополе прогремели мощные взрывы

В Мелитополе прогремели мощные взрывы - РИА Новости, 12.12.2022

В Мелитополе прогремели мощные взрывы

В Мелитополе и ближайшем пригороде прогремели взрывы, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T21:55

2022-12-12T21:55

2022-12-12T23:16

мелитополь

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. В Мелитополе и ближайшем пригороде прогремели взрывы, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Около 21:35 в Мелитополе и ближайшем пригороде слышны два мощных взрыва", - написал он в Telegram-канале.Позже Рогов сообщил о подрыве моста в селе Константиновка в пригороде Мелитополя. По предварительной информации, у опоры заложили взрывчатку. По его мнению, главная цель террористов - нарушить поставки жизненно важных грузов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мелитополь

запорожская область

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Евгения Нефедова

мелитополь, владимир рогов, запорожская область