https://ria.ru/20221212/melitopol-1838197291.html
В Мелитополе прогремели мощные взрывы
В Мелитополе прогремели мощные взрывы - РИА Новости, 12.12.2022
В Мелитополе прогремели мощные взрывы
В Мелитополе и ближайшем пригороде прогремели взрывы, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T21:55
2022-12-12T21:55
2022-12-12T23:16
мелитополь
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. В Мелитополе и ближайшем пригороде прогремели взрывы, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Около 21:35 в Мелитополе и ближайшем пригороде слышны два мощных взрыва", - написал он в Telegram-канале.Позже Рогов сообщил о подрыве моста в селе Константиновка в пригороде Мелитополя. По предварительной информации, у опоры заложили взрывчатку. По его мнению, главная цель террористов - нарушить поставки жизненно важных грузов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, владимир рогов, запорожская область
Мелитополь, Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область
21:55 12.12.2022 (обновлено: 23:16 12.12.2022)
В Мелитополе прогремели мощные взрывы
Член Запорожской администрации Рогов сообщил о двух взрывах в Мелитополе