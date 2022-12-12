https://ria.ru/20221212/melitopol-1838094119.html

В Мелитополе после простоя начал работу литейный завод

В Мелитополе после простоя начал работу литейный завод - РИА Новости, 12.12.2022

В Мелитополе после простоя начал работу литейный завод

Мелитопольский литейный завод начал работу после почти года простоя, сообщил журналистам управляющий директор предприятия Александр Нагурный. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T15:28

2022-12-12T15:28

2022-12-12T23:44

экономика

мелитополь

россия

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 12 дек — РИА Новости. Мелитопольский литейный завод начал работу после почти года простоя, сообщил журналистам управляющий директор предприятия Александр Нагурный."Это предприятие мы только запустили. С февраля производство было закрыто, запечатано. Все руководство завода совместно с бухгалтерией и инженерной документацией отсутствовало. Так как оно было бесхозное, наша компания была назначена управляющей, сейчас мы это предприятие восстанавливаем. <…> Восстанавливаем производственный процесс. Сейчас работают 23 человека. <…> В дальнейшем будут (трудиться. — Прим. ред.) до 100 человек при полной загрузке предприятия. Производят сталь, чугун. <…> Отлаживаем процесс, запускаем процесс литья. <…> К январю планируем выйти на полную мощность", — сказал Нагурный.

https://ria.ru/20221211/melitopol-1837856939.html

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экономика, мелитополь, россия