https://ria.ru/20221212/melitopol-1838094119.html
В Мелитополе после простоя начал работу литейный завод
В Мелитополе после простоя начал работу литейный завод - РИА Новости, 12.12.2022
В Мелитополе после простоя начал работу литейный завод
Мелитопольский литейный завод начал работу после почти года простоя, сообщил журналистам управляющий директор предприятия Александр Нагурный. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:28
2022-12-12T15:28
2022-12-12T23:44
экономика
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 12 дек — РИА Новости. Мелитопольский литейный завод начал работу после почти года простоя, сообщил журналистам управляющий директор предприятия Александр Нагурный."Это предприятие мы только запустили. С февраля производство было закрыто, запечатано. Все руководство завода совместно с бухгалтерией и инженерной документацией отсутствовало. Так как оно было бесхозное, наша компания была назначена управляющей, сейчас мы это предприятие восстанавливаем. <…> Восстанавливаем производственный процесс. Сейчас работают 23 человека. <…> В дальнейшем будут (трудиться. — Прим. ред.) до 100 человек при полной загрузке предприятия. Производят сталь, чугун. <…> Отлаживаем процесс, запускаем процесс литья. <…> К январю планируем выйти на полную мощность", — сказал Нагурный.
https://ria.ru/20221211/melitopol-1837856939.html
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экономика, мелитополь, россия
Экономика, Мелитополь, Россия
15:28 12.12.2022 (обновлено: 23:44 12.12.2022)
В Мелитополе после простоя начал работу литейный завод
В Мелитополе литейный завод начал работу после почти года простоя