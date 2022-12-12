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Новый центр лечения и диагностики откроют в Балашихе

Новый центр лечения и диагностики откроют в Балашихе - РИА Новости, 12.12.2022

Новый центр лечения и диагностики откроют в Балашихе

В Балашихе на улице Карбышева откроют лечебно-диагностический центр с высокотехнологичным оборудованием. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T19:50

2022-12-12T19:50

2022-12-12T19:50

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Балашихе на улице Карбышева откроют лечебно-диагностический центр с высокотехнологичным оборудованием. Об этом сообщил телеканал "360".Площадь территории, на которой возведут центр, составляет 1,1 гектара, а самого здания – свыше 63 тысяч квадратных метров. Строительство проведут в рамках реализации государственной программы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры".На этой территории будут находиться диагностические и лечебные отделения, стационар с операционным отделением и отделением интенсивной терапии, отделение заготовки и переливания крови. Кроме того, там будет буфет, пищеблок и административно-хозяйственные помещения.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), балашиха