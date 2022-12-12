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Новый центр лечения и диагностики откроют в Балашихе - РИА Новости, 12.12.2022
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Новый центр лечения и диагностики откроют в Балашихе
Новый центр лечения и диагностики откроют в Балашихе - РИА Новости, 12.12.2022
Новый центр лечения и диагностики откроют в Балашихе
В Балашихе на улице Карбышева откроют лечебно-диагностический центр с высокотехнологичным оборудованием. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T19:50
2022-12-12T19:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
балашиха
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Балашихе на улице Карбышева откроют лечебно-диагностический центр с высокотехнологичным оборудованием. Об этом сообщил телеканал "360".Площадь территории, на которой возведут центр, составляет 1,1 гектара, а самого здания – свыше 63 тысяч квадратных метров. Строительство проведут в рамках реализации государственной программы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры".На этой территории будут находиться диагностические и лечебные отделения, стационар с операционным отделением и отделением интенсивной терапии, отделение заготовки и переливания крови. Кроме того, там будет буфет, пищеблок и административно-хозяйственные помещения.
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московская область (подмосковье), балашиха
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха
19:50 12.12.2022
 

Новый центр лечения и диагностики откроют в Балашихе

© РИА Новости / Илья ПиталевАппарат компьютерной томографии в медицинском центре
Аппарат компьютерной томографии в медицинском центре - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Балашихе на улице Карбышева откроют лечебно-диагностический центр с высокотехнологичным оборудованием. Об этом сообщил телеканал "360".
Площадь территории, на которой возведут центр, составляет 1,1 гектара, а самого здания – свыше 63 тысяч квадратных метров. Строительство проведут в рамках реализации государственной программы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры".
"Областной онкологический диспансер, расположенный в Балашихе, является одной из ведущих профильных клиник в Подмосковье. На его территории будет построен новый лечебно-диагностический центр на 500 посещений в смену, который будет соединяться с имеющимся хирургическим корпусом на уровне третьего этажа", — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
На этой территории будут находиться диагностические и лечебные отделения, стационар с операционным отделением и отделением интенсивной терапии, отделение заготовки и переливания крови. Кроме того, там будет буфет, пищеблок и административно-хозяйственные помещения.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Балашиха
 
 
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