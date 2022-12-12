https://ria.ru/20221212/meditsina-1838180822.html
Новый центр лечения и диагностики откроют в Балашихе
Новый центр лечения и диагностики откроют в Балашихе - РИА Новости, 12.12.2022
Новый центр лечения и диагностики откроют в Балашихе
В Балашихе на улице Карбышева откроют лечебно-диагностический центр с высокотехнологичным оборудованием. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T19:50
2022-12-12T19:50
2022-12-12T19:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
балашиха
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838179948_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_3a042d5fff8dfbae1ddbf9761fd7e411.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Балашихе на улице Карбышева откроют лечебно-диагностический центр с высокотехнологичным оборудованием. Об этом сообщил телеканал "360".Площадь территории, на которой возведут центр, составляет 1,1 гектара, а самого здания – свыше 63 тысяч квадратных метров. Строительство проведут в рамках реализации государственной программы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры".На этой территории будут находиться диагностические и лечебные отделения, стационар с операционным отделением и отделением интенсивной терапии, отделение заготовки и переливания крови. Кроме того, там будет буфет, пищеблок и административно-хозяйственные помещения.
московская область (подмосковье)
балашиха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838179948_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_ea3cda93d4d11167a746c87cc225299b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), балашиха
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.
В Балашихе на улице Карбышева откроют лечебно-диагностический центр с высокотехнологичным оборудованием. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Площадь территории, на которой возведут центр, составляет 1,1 гектара, а самого здания – свыше 63 тысяч квадратных метров. Строительство проведут в рамках реализации государственной программы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры".
"Областной онкологический диспансер, расположенный в Балашихе, является одной из ведущих профильных клиник в Подмосковье. На его территории будет построен новый лечебно-диагностический центр на 500 посещений в смену, который будет соединяться с имеющимся хирургическим корпусом на уровне третьего этажа", — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
На этой территории будут находиться диагностические и лечебные отделения, стационар с операционным отделением и отделением интенсивной терапии, отделение заготовки и переливания крови. Кроме того, там будет буфет, пищеблок и административно-хозяйственные помещения.