Рейтинг@Mail.ru
В Благовещенске вернули обязательный масочный режим - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/maski-1837960642.html
В Благовещенске вернули обязательный масочный режим
В Благовещенске вернули обязательный масочный режим - РИА Новости, 12.12.2022
В Благовещенске вернули обязательный масочный режим
Обязательный масочный режим ввели для сотрудников организаций с массовым пребыванием людей в Благовещенске, сообщает мэрия областной столицы. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T09:21
2022-12-12T09:21
благовещенск
амурская область
общество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1765001245_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_d9cdbfbad4b6804771b51f96325eee41.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 дек – РИА Новости. Обязательный масочный режим ввели для сотрудников организаций с массовым пребыванием людей в Благовещенске, сообщает мэрия областной столицы."В амурской столице обязательный масочный режим возвращается в организации с массовым пребыванием людей. Требование распространяется пока только на персонал. Такое решение приняли 12 декабря на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии", - говорится в сообщении.Как показали проверки, сотрудники отдельных торговых сетей – "Кэш&amp;Кэрри" и "Стик" – уже используют средства индивидуальной защиты на постоянной основе. Для посетителей масочный режим носит рекомендательный характер.В учреждениях образования, культуры и спорта усилены фильтры, дезинфекционный режим. Для зрителей во время спортивных мероприятий также предполагается масочный режим.
https://ria.ru/20221208/karantin-1837225315.html
благовещенск
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761252583_91:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_e863b5f83f2542fae702f81d5eed7710.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
благовещенск, амурская область, общество, здоровье - общество
Благовещенск, Амурская область, Общество, Здоровье - Общество
09:21 12.12.2022
 
В Благовещенске вернули обязательный масочный режим

В Благовещенске ввели масочный режим для организаций с массовым пребыванием людей

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЖенщина в защитной маске у информационного плаката "Стоп CoVID-19"
Женщина в защитной маске у информационного плаката Стоп CoVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Женщина в защитной маске у информационного плаката "Стоп CoVID-19". Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 дек – РИА Новости. Обязательный масочный режим ввели для сотрудников организаций с массовым пребыванием людей в Благовещенске, сообщает мэрия областной столицы.
"В амурской столице обязательный масочный режим возвращается в организации с массовым пребыванием людей. Требование распространяется пока только на персонал. Такое решение приняли 12 декабря на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии", - говорится в сообщении.
Как показали проверки, сотрудники отдельных торговых сетей – "Кэш&Кэрри" и "Стик" – уже используют средства индивидуальной защиты на постоянной основе. Для посетителей масочный режим носит рекомендательный характер.
В учреждениях образования, культуры и спорта усилены фильтры, дезинфекционный режим. Для зрителей во время спортивных мероприятий также предполагается масочный режим.
Ученик в защитной маске на уроке - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 14:58
В Воронеже из-за ОРВИ на карантин ушли около 600 классов и одна школа
 
БлаговещенскАмурская областьОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала