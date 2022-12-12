https://ria.ru/20221212/maski-1837960642.html

В Благовещенске вернули обязательный масочный режим

В Благовещенске вернули обязательный масочный режим - РИА Новости, 12.12.2022

В Благовещенске вернули обязательный масочный режим

Обязательный масочный режим ввели для сотрудников организаций с массовым пребыванием людей в Благовещенске, сообщает мэрия областной столицы. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T09:21

2022-12-12T09:21

2022-12-12T09:21

благовещенск

амурская область

общество

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1765001245_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_d9cdbfbad4b6804771b51f96325eee41.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 дек – РИА Новости. Обязательный масочный режим ввели для сотрудников организаций с массовым пребыванием людей в Благовещенске, сообщает мэрия областной столицы."В амурской столице обязательный масочный режим возвращается в организации с массовым пребыванием людей. Требование распространяется пока только на персонал. Такое решение приняли 12 декабря на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии", - говорится в сообщении.Как показали проверки, сотрудники отдельных торговых сетей – "Кэш&Кэрри" и "Стик" – уже используют средства индивидуальной защиты на постоянной основе. Для посетителей масочный режим носит рекомендательный характер.В учреждениях образования, культуры и спорта усилены фильтры, дезинфекционный режим. Для зрителей во время спортивных мероприятий также предполагается масочный режим.

https://ria.ru/20221208/karantin-1837225315.html

благовещенск

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

благовещенск, амурская область, общество, здоровье - общество