https://ria.ru/20221212/maski-1837960642.html
В Благовещенске вернули обязательный масочный режим
В Благовещенске вернули обязательный масочный режим - РИА Новости, 12.12.2022
В Благовещенске вернули обязательный масочный режим
Обязательный масочный режим ввели для сотрудников организаций с массовым пребыванием людей в Благовещенске, сообщает мэрия областной столицы. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T09:21
2022-12-12T09:21
2022-12-12T09:21
благовещенск
амурская область
общество
здоровье - общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 дек – РИА Новости. Обязательный масочный режим ввели для сотрудников организаций с массовым пребыванием людей в Благовещенске, сообщает мэрия областной столицы."В амурской столице обязательный масочный режим возвращается в организации с массовым пребыванием людей. Требование распространяется пока только на персонал. Такое решение приняли 12 декабря на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии", - говорится в сообщении.Как показали проверки, сотрудники отдельных торговых сетей – "Кэш&Кэрри" и "Стик" – уже используют средства индивидуальной защиты на постоянной основе. Для посетителей масочный режим носит рекомендательный характер.В учреждениях образования, культуры и спорта усилены фильтры, дезинфекционный режим. Для зрителей во время спортивных мероприятий также предполагается масочный режим.
https://ria.ru/20221208/karantin-1837225315.html
благовещенск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
благовещенск, амурская область, общество, здоровье - общество
Благовещенск, Амурская область, Общество, Здоровье - Общество
В Благовещенске вернули обязательный масочный режим
В Благовещенске ввели масочный режим для организаций с массовым пребыванием людей
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 дек – РИА Новости.
Обязательный масочный режим ввели для сотрудников организаций с массовым пребыванием людей в Благовещенске, сообщает
мэрия областной столицы.
"В амурской столице обязательный масочный режим возвращается в организации с массовым пребыванием людей. Требование распространяется пока только на персонал. Такое решение приняли 12 декабря на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии", - говорится в сообщении.
Как показали проверки, сотрудники отдельных торговых сетей – "Кэш&Кэрри" и "Стик" – уже используют средства индивидуальной защиты на постоянной основе. Для посетителей масочный режим носит рекомендательный характер.
В учреждениях образования, культуры и спорта усилены фильтры, дезинфекционный режим. Для зрителей во время спортивных мероприятий также предполагается масочный режим.